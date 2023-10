Kľúčovej investícii v hladovej doline už nič nestojí v ceste: Vláda schválila investičné stimuly v sume desiatok miliónov!

Predseda vlády Ľudovít Ódor. V pozadí predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády Elena Kohútiková. Foto: SITA

Slovenská vláda v stredu schválila poskytnutie dotácie 41,2 milióna eur nemeckej skupine Winkelmann. Tá na Slovensku do roku 2025 investuje 110 miliónov eur do továrne na výrobu zásobníkov vody pre systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou.

Stimuly investorovi tento rok na jar sľúbil ešte vtedajší kabinet premiéra Eduarda Hegera, ktorý v polovici mája vystriedala terajšia vláda odborníkov na čele s ekonómom Ľudovítom Ódorom. Tá doviedla krajinu k septembrovým parlamentným voľbám.

Investíciu, ktorá na Slovensku vytvorí zhruba 450 pracovných miest, Winkelmann ohlásil v apríli. Fabriku postavia v Rimavskej Sobote na juhu stredného Slovenska. Tamojší región patrí k najmenej ekonomicky rozvinutým oblastiam krajiny a k okresom s najvyššou nezamestnanosťou.

Projekt Winkelmannu patrí za posledné roky k najväčším jednotlivým podnikovým investíciám do novej výroby na Slovensku, v ktorého ekonomike má silné zastúpenie priemysel.

Stimuly na tretinu investície

Peniaze od štátu, ktoré pokryjú viac ako tretinu plánovanej investície Winkelmannu, bude môcť skupina použiť na obstaranie majetku. Výrobu v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote plánuje začať v roku 2025, plnú kapacitu by nová továreň mala dosiahnuť o dva roky neskôr. Investor očakáva ročnú produkciu asi 300 000 smaltovaných nádrží na vodu.

Vizualizácia nového závodu spoločnosti Winkelmann Group v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Zdroj: enviroportal.sk

Nový závod bude umiestnený v lokalite priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Podľa predloženého zámeru bude pozostávať z výrobnej budovy s rozlohou niečo cez 44 tisíc metrov štvorcových. Jej súčasťou bude skladová hala s plochou vyše 15 tisíc metrov štvorcových, montážnou halou s rozlohou takmer 7 tisíc metrov štvorcových, priestorom na prefabrikáciu s plochou takmer 16 tisíc metrov štvorcových a na smaltovanie s rozlohou necelých 6 tisíc metrov štvorcových. Zvyšných zhruba 1,6 tisíca metrov štvorcových zaplní výrobno technická infraštruktúra.

Viac ako 450 pracovných miest

Projekt pritom počíta s vytvorením do 452 nových pracovných miest. Z nich by malo byť zhruba 300 pracovníkov v závode a logistiky a ďalších 70 majstrov. Viac ako 30 administratívnych pracovníkov by malo byť umiestnených v administratívnej a sociálnej budove, rovnako ako ďalších 50 zamestnancov súvisiacich s výrobou. Ide o inžinierov, technikov či vedúcich oddelení. Ďalšie podrobnosti o plánovanej investícii nájdete v našom nedávnom článku na tomto odkaze.

Skupina Winkelmann vznikla v roku 1898, v súčasnosti má podľa slovenských úradov 14 výrobných závodov v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, Mexiku a v Spojených štátoch. Predvlani zamestnávala viac než 4000 ľudí.