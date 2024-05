Zrušiť rodičovský dôchodok? Slováci by neboli proti, ak by ho nahradil plán ministra Tomáša! (prieskum)

PRIESKUM Rodičovský dôchodok by mohol byť onedlho minulosťou. Zdroj: unsplash.com/ Sergiu Vălenaș

Vyplácanie rodičovského dôchodku si penzisti neužili ešte ani dva roky a už sa uvažuje o jeho zrušení. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš totiž avizuje snahu nahradiť aktuálny rodičovský dôchodok započítaním rokov výchovy dieťaťa (roky strávené na materskej dovolenke) do výpočtu dôchodku. Na presadenie tohto návrhu by však v parlamente potreboval aj podporu opozície. Ako sa k tomuto opatreniu stavajú Slováci a koľko z nich by zmenu prijalo?

Téma rodičovského dôchodku a jeho zrušenia nie je na stole prvýkrát a to aj napriek tomu, že samotné zavedenie prebehlo len relatívne nedávno. V základoch sa totiž otriasal už pri hľadaní finančných prostriedkov na vyplácanie 13. dôchodkov. Vtedy jeho zrušenie nepodporila koaličná SNS a tak si zatiaľ drží svoju pozíciu. Aktuálne sa však rodičovský dôchodok dostáva opäť pod výraznejší tlak, keďže minister Erik Tomáš by ho rád nahradil započítaním rokov výchovy dieťaťa do výpočtu dôchodku. V parlamente však bude musieť nájsť ústavnú väčšinu.

Za zmenu by bolo viac ako 40 percent opýtaných

Na to, čo si o potencionálnych zmenách myslia Slováci sme sa pýtali v prieskume, ktorý v marci pre web oPeniazoch.sk vypracovala spoločnosť ResSolution Group. Zrušenie rodičovského dôchodku a jeho nahradenie započítaním rokov výchovy dieťaťa do výpočtu dôchodku je zdá sa vnímané pomerne pozitívne.

Až 17,8 percenta z celkového počtu 509 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov by túto zmenu určite prijalo a 24,6 percenta opýtaných označilo odpoveď skôr áno. Naopak, mierne odmietavý postoj zaujalo 14,5 percenta dopytovaných osôb a za zrušenie rodičovského dôchodku a jeho nahradenie by určite nebolo 12,3 percenta respondentov. Viac ako 30 percent opýtaných sa k téme nevedelo vyjadriť.

Relatívna zhoda vo výsledkoch prieskumu nastala aj pri pohľade na jednotlivé skupiny respondentov. Muži však vidia túto zmenu o čosi pozitívnejšie ako ženy. Nežné pohlavie označovalo kladné odpovede v bezmála 40 percentách odpovedí, zatiaľ čo u mužov to bolo viac ako 45 percent. Naopak ženy mali asi o 7 percent viac zamietavých odpovedí. Prieskum taktiež ukázal, že mladí Slováci sa o dôchodkový systém príliš nezaujímajú. Až 37,7 percenta respondentov sa k tejto otázke nedokázalo alebo nevedelo vyjadriť. Staršie vekové skupiny však boli v odpovediach vzácne vyrovnané.

Boli by ste za nahradenie rodičovských dôchodkov započítavaním rokov výchovy do dôchodku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Azda najväčšie rozdiely boli zaznamenané v konkrétnych oblastiach Slovenska. Jednoznačne najvrúcnejšie by zmeny privítali stredoslováci, ktorí na položenú otázku odpovedali pozitívne v takmer 50 percentách prípadov. Na západe či východe Slovenska sa kladné odpovede pohybovali na úrovni 40 percent. Východniari však vnímajú zrušenie rodičovského dôchodku a jeho nahradenie najnegatívnejšie spomedzi všetkých dopytovaných skupín, keďže negatívne odpovede označilo až 32,3 percenta opýtaných.

Zmeny by sa dotkli najmä bezdetných seniorov

Ak by predmetné zmeny skutočne prešli, najvýraznejšie by to pocítili bezdetní seniori. Práve táto skupina, rovnako ako rodičia, ktorých deti pracujú v zahraničí alebo umreli, bola podľa Erika Tomáša rodičovským dôchodkom diskriminovaná. Navrhovaná alternatíva by tak namiesto rodičovského dôchodku do výpočtu penzie zarátavala plnú mzdu za obdobie, ktoré dôchodcovia strávili na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Aj napriek tomu, že podľa vlastných slov šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny už má ministerstvo aj približné prepočty, na konkrétne čísla si pravdepodobne budeme musieť počkať. Rezort totiž nechce predkladať návrh do národnej rady pokiaľ o ňom nie je jasná dohoda naprieč širokým politickým spektrom. Práve to by mohlo byť kameňom úrazu, keďže rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave a na jeho zrušenie tak nebudú stačiť iba koaličné hlasy.