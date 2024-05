Čína začala antidumpingové vyšetrovanie na dovoz chemikálií z Európskej únie

Foto: pixabay.com/F8_f16

Čínske ministerstvo obchodu začalo antidumpingové vyšetrovanie určitých chemikálií dovážaných z EÚ, USA, Japonska a Taiwanu. Vyšetrovanie sa zameriava na látky, ktoré môžu za určitých okolností čiastočne nahradiť meď, zinok, cín, olovo a iné kovové materiály a používajú sa okrem iného v automobilových súčiastkach, elektrických zariadeniach a priemyselných strojoch, oznámilo ministerstvo.

Vyšetrovanie by malo byť uzavreté do jedného roka, „za osobitných okolností“ ho však možno predĺžiť o ďalších šesť mesiacov, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Odborníci považujú opatrenie čínskej vlády za protireakciu v rámci otvorených obchodných sporov so Západom.

Minulý týždeň napríklad americký prezident Joe Biden zaviedol osobitné 100-percentné clá na dovoz elektrických áut z Číny. Samotná EÚ v súčasnosti skúma, do akej miery Čína narúša trh s elektromobilmi. Rozhodnutie o tom, či zavedie sankčné clá, EÚ zatiaľ neprijala.