Letné dovolenky v ohrození: Piloti známych aeroliniek sa vyhrážajú štrajkom, kedykoľvek vám môžu zrušiť let!

Foto: unsplash.com/JESHOOTS.COM

Chystáte sa na na výlet alebo dovolenku? Ak máte kúpené letenky, počítajte s tým, že váš let môžu kedykoľvek zrušiť. Týka sa to predovšetkým leteckej spoločnosti easyJet, ktorá varuje pred štrajkom pilotov.

Prípravy na letné dovolenky sú v plnom prúde a zahŕňajú aj nákup leteniek. Možný štrajk pilotov easyJet ale môže v najbližšom období spôsobiť poriadny chaos. Ako informuje portál Mirror, dôvodom sú nízke mzdy.

Po tom, čo piloti tejto nízkonákladovej britskej leteckej spoločnosti údajne odmietli ponuku na mzdy od vedenia, boli zástupcovia odborového zväzu Balpa a šéfovia spoločnosti easyJet nútení vrátiť sa k rokovaciemu stolu, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu. Na stole sú ale možné protestné akcie, ak sa dohoda nezlepší.

Zatiaľ nie je jasné, koľko pilotov by teoreticky mohlo štrajkovať a kedy presne. Odbory si ale môžu vybrať tie najrušnejšie dni, kedy sú letné dovolenky v plnom prúde. Pod hrozbou väčšieho prerušenia prevádzky budú mať väčšiu páku na leteckú spoločnosť, aby im zvýšila mzdy.

Zrušili vám už niekedy naplánovaný let? Áno Nie Odoslať odpoveď

V Spojenom kráľovstve musia odbory nahlásiť začiatok štrajku najmenej 14 dní vopred, čo je ale pomerne krátky čas pre dovolenkárov, ktorí sa na poslednú chvíľu nebudú mať ako dostať na svoju dovolenku.

Nestačí im ani 200-tisíc libier

Kapitáni, ktorí v easyJet pracujú 10 rokov, údajne zarábajú cez 163-tisíc libier ročne. Ak by prijali navrhovanú dohodu, ich plat by sa zvýšil na 190-tisíc libier v októbri a do apríla 2025 by vzrástol na 200-tisíc. Vyšším prvým dôstojníkom bolo údajne ponúknuté zvýšenie platu o 20 000 libier, čím by sa ich ročný plat zvýšil na necelých 113-tisíc libier. Plat prvých dôstojníkov by bol následne okolo 75-tisíc libier.

Piloti s týmto návrhom neboli spokojní, pričom svoj názor vyjadrili v hlasovaní. Pri účasti 94 percent viac ako 56 percent respondentov hlasovalo za možnosť nie. Letecká spoločnosť teda musí nájsť ešte viac peňazí, aby neohrozila plynulosť leteckej dopravy v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.

„Sme sklamaní, že dohoda o platoch pilotov bola tesne zamietnutá. Naďalej vedieme konštruktívny dialóg s Balpa a neplánujeme žiadne štrajkové akcie,“ uviedol hovorca spoločnosti easyJet. Teraz sa musia obe strany dohodnúť, aby sa situácia upokojila.

Hoci easyJet nelieta priamo zo Slovenska, operuje na aj na obľúbených letiskách Slovákov v okolitých krajinách. Základne má v Budapešti, Krakove či v Prahe. Predovšetkým ponuka z Prahy môže byť zaujímavá aj pre slovenských dovolenkárov, keďže zahŕňa okrem iného lety aj do známych dovolenkových destinácií vo Francúzsku, Španielsku či Portugalsku.

V prípade, že máte kúpené letenky s touto leteckou spoločnosťou, odporúčame vám situáciu sledovať. Môže sa totiž stať, že vám let na poslednú chvíľu zrušia, ak sa piloti s vedením nedohodnú.