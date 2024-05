Je to čierne na bielom: Vláda sa púšťa do megaprojektu za miliardy eur!

Premiér Robert Fico počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Foto: TASR

To, čo premiér Robert Fico viackrát v uplynulých dňoch avizoval, sa v stredu stalo skutočnosťou. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Handlovej schválila zámer výstavby nového veľkého jadrového bloku.

Na Slovensku by mala pribudnúť nová atómová elektráreň. Vyrásť by mala v areáli atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Vláda tak chce využiť infraštruktúru aj po odstavených jadrových blokoch v Bohuniciach. Kabinet Roberta Fica v stredu na výjazdovom rokovaní v Handlovej toto rozhodnutie potvrdil aj prijatím uznesenia, ktoré naznačuje aj to, kedy by sme sa mohli dozvedieť detaily o pripravovanom megaprojekte.

„Vláda schvaľuje zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 MW a s využitím existujúcej infraštruktúry v lokalite Jaslovské Bohunice,“ píše sa v spomínanom schválenom uznesení. Kabinet zároveň zadal úlohu ministrom hospodárstva a financií, aby rozpracovali detaily projektu. Tie by tak mali byť známe do konca októbra tohto roku.

Uvedení ministri tak majú do 31. októbra 2024 predložiť na rokovanie vlády návrh podmienok výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice, ako aj termíny prípravných a realizačných prác a predpokladaný harmonogram výstavby. Rovnako by v tomto termíne malo byť známe aj finančné zabezpečenie výstavby a proces výberu investora a technológie vhodnej pre výstavbu nového jadrového zdroja.