V Česku chcú zmeniť koncesionárske poplatky: Platiť bude musieť každý, kto má mobil!

Foto: pexels.com/Elijah O'Donnell

Kým na Slovensku sú koncesionárske poplatky zrušené, v susednom Česku s nimi majú veľké plány. Po novom by ich malo platiť oveľa viac ľudí ako doteraz.

Český minister kultúry Martin Baxa predstavil v stredu finálnu podobu návrhu novely zákona o Českej televízii a Českom rozhlase. Urobil tak spolu s riaditeľmi televízie a rozhlasu. Ako informuje iDNES.cz, zmenou by mali prejsť hlavne koncesionárske poplatky.

Podľa chystanej novely by si mali ľudia za verejnoprávne médiá priplatiť. Poplatok za Českú televíziu sa má zvýšiť o 15 korún na 150 korún a Český rozhlas by mal byť drahší o 10 korún, teda 55 korún. Baxa tento návrh odôvodňuje tým, že poplatky za televíziu sa nezvyšovali 15 rokov a za rozhlas až 18 rokov.

Tieto ceny ale nie sú konečné, pravidelne by sa mali zvyšovať o infláciu. V návrhu je uvedená aj možnosť vlády zvyšovať tieto poplatky svojím nariadením o 6 percent, ak by od poslednej zmeny inflácia prekročila 6 percent. Návrh tiež predlžuje oslobodenie oboch inštitúcií od platenia DPH.

Zaplatí každý, kto má mobil

Najväčšou zmenou je návrh, aby domácnosti platili koncesionárske poplatky aj v prípade, že nevlastnia televízor. Stačí, aby mali zariadenie, ktoré môže prijímať televízny signál, ako je mobilný telefón alebo tablet. V každej domácnosti by sa poplatok odvádzal len za jedno takéto zariadenie.

Ďalšie zmeny sa majú týkať právnických osôb. Doteraz boli od platenia koncesií oslobodené firmy do piatich zamestnancov, no novela prichádza s návrhom oslobodenia pre podniky do 25 zamestnancov. Väčšie spoločnosti by mali platiť podľa toho, koľko pracovníkov majú.

Generálny riaditeľ Českej televízie Jan Souček túto novelu schvaľuje a dúfa, že zákon prejde parlamentom, aby mohol platiť hneď od budúceho roku. Týmto spôsobom je podľa neho možné udržať financovanie ČT aj v dlhodobom horizonte. Predpokladá sa, že tieto novinky by zvýšili príjem o 865 miliónov korún pre televíziu a o 331 miliónov korún pre rozhlas.