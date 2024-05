Za prácou do zahraničia odchádzajú desaťtisíce Slovákov: Do týchto krajín ich smeruje najviac!

Foto: TASR

Aj keď mnohé spoločnosti na Slovensku hlásia problém so získavaním pracovníkov, tisíce Slovákov stále cestujú za prácou za hranice našej krajiny. V minulom roku pracovalo krátkodobo v zahraničí viac ako 100-tisíc ľudí. V medziročnom porovnaní sa ich počet ešte mierne zvýšil. V rámci Slovenska sú pritom výrazne rozdiely v cestovaní za prácou, pričom dominuje jeden kraj z východu Slovenska.

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, zverejnil údaje, podľa ktorých v roku 2023 migrovalo krátkodobo za prácou do zahraničia 116,5 tisíca obyvateľov Slovenska. Najviac ich pritom smerovalo do Nemecka, a to 33,2 tisíca a Rakúska zhruba 30-tisíc. Výrazne viac cestuje za prácou do zahraničia mužov, ktorí tvorili až 71 percent zo všetkých pracujúcich v zahraničí.

Krátkodobá migrácia za prácou zahŕňa podľa analytikov inštitútu pracovníkov, ktorí kvôli práci bývajú v inej krajine dlhšie ako tri mesiace, ale kratšie ako jeden rok. Aj keď, ako sme už spomínali, viac za prácou migrujú muži než ženy, podiel žien medziročne stúpol o 2,5 percentuálneho bodu na 28,7 percenta. „U mužov ide primárne o prácu v stavebníctve. U žien je to najmä práca v oblasti starostlivosti o zdravie, napr. opatrovateľky a zdravotné sestry,“ dodáva ISA.

Situácia v rámci Slovenska je pritom, čo sa týka cestovania za prácou, výrazne rozdielna. Zdá sa, že pracujúci na západe našej krajiny sú so svojím zamestnaním na Slovensku spokojnejší, keďže za prácou mimo našich hraníc cestujú hlavne ľudia z východu krajiny.

Výrazné rozdiely naprieč Slovenskom

Podľa zverejnených dát bolo v minulom roku až 47,2 tisíca, teda 40,5 percenta celkového počtu krátkodobo za prácou migrujúcich obyvateľov z východného Slovenska. Zo západného je ich najmenej, a to 24,1 percenta. Z hľadiska jednotlivých krajov dominuje Prešovský kraj, ktorého podiel presiahol štvrtinu. Naopak, najmenej migrujú za prácou ľudia z Bratislavského kraja s podielom 4,5 percenta.

Rozdielny je aj vývoj v porovnaní s vlaňajškom. Kým na východnom Slovensku sa medziročne počet krátkodobo odchádzajúcich za prácou zvýšil o 19,2 percenta, na západnom, naopak, klesol o 16,7 percenta.

A ako sa situácia na Slovensku zmenila za dvadsať rokov od vstupu do Európskej únie? Zdá sa, že voľný pracovný trh v rámci únie Slováci výrazne využívajú. V roku 2004, pri vstupe Slovenska do EÚ, totiž krátkodobo za prácou do zahraničia migrovalo zhruba 89-tisíc občanov. Najviac, takmer 160-tisíc ich bolo v roku 2016. Postupne ich počet klesal až na spomínaných viac ako 116-tisíc v minulom roku.