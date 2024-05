Veľké zmeny v predčasných dôchodkoch sa dostávajú do praxe: Pozrite si, čo sa mení! (príklady)

PRÍKLADY Foto: pixabay.com/stevepb

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája tohto roka významné zmeny. Čerstvo schválená novela zákona o sociálnom poistení totiž viaže požadovaný počet odpracovaných rokov na tempo rastu dôchodkového veku. Týmto krokom sa vláda snaží urobiť odchod do predčasného dôchodku menej atraktívnym.

Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Ako ďalej informuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Prvou z dvoch hlavných zmien je tak zmena v podmienke odpracovaného obdobia. Od 15. mája tohto roka sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

„Potrebné odpracované obdobie (teda obdobie, ktoré ak poistenec získa, môže za splnenia ostatných podmienok ísť do predčasného starobného dôchodku aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku – doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40-tich odpracovaných rokoch), sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Znamená to, že už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných rokov,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Príklad:

Potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1965 je 40 rokov a 10 mesiacov (63 rokov a 10 mesiacov – 23).

Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov. Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Príklad:

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1966 je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy. Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23).

Krátenie dôchodku už bude rovnaké pre všetkých

Druhou zmenou od 15. mája 2024 je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Už nebude rozdielne – 0,3 percenta alebo 0,5 percenta v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov alebo nezískal. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

K úprave podmienok odchodu do predčasného starobného dôchodku donútili vládu masívne odchody ľudí do predčasnej penzie. Kabinet tak reagoval aj po sťažnostiach zamestnávateľov na výrazný výpadok pracovnej sily a pristúpil k zmene zákona. Odchod do predčasného dôchodku tak už nebude taký výhodný ako doteraz. A dotkne sa to nielen ľudí na hranici dôchodkového veku, ale aj všetkých ostatných, ktorí by tento inštitút chceli v budúcnosti využiť. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.