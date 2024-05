Vysoký predstaviteľ Fedu označil nové údaje o inflácii v Spojených štátoch za neuspokojivé

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Federálny rezervný systém (Fed) by mal ponechať úrokové sadzby na súčasnej vysokej úrovni dlhšie, než sa pôvodne očakávalo, vzhľadom na neuspokojivé údaje o inflácii v poslednom období, uviedol v pondelok vysokopostavený predstaviteľ inštitúcie, ktorá plní v USA úlohu centrálnej banky.

Fed od marca 2022 postupne zvýšil svoje úrokové sadzby na 23-ročné maximum a ponecháva na tejto úrovni, keďže sa snaží stlačiť infláciu smerom k dvojpercentnému cieľu, ktorý si stanovil. Napriek výraznému pokroku v minulom roku však boj Fedu proti inflácii v tomto roku zaznamenal komplikácie, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien sa v prvom štvrťroku opäť zrýchlilo.

Fed pri znižovaní inflácie z jej vrcholu v roku 2022 dosiahol obrovský pokrok, zatiaľ čo nezamestnanosť zostala nízka, uviedol Michael Barr, podpredseda Fedu pre dohľad. Menová politika však podľa neho ešte stále nie je úplne na ceste k dvojpercentnému cieľu. Barr poukázal na údaje o inflácii z posledného obdobia, ktoré označil za neuspokojivé.

„To znamená, že budeme musieť našej reštriktívnej politike poskytnúť ešte nejaký čas na to, aby mohla pokračovať v plnení svojich úloh,“ konštatoval Barr.

Sadzby zrejme budú musieť zostať vysoko dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo

Fed na zasadnutí 1. mája ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 % až 5,50 %. Šéf Fedu Jerome Powell po zasadnutí menového výboru banky uviedol, že nedostatočný pokrok v spomaľovaní inflácie k cieľovým 2 % znamená, že sadzby zrejme budú musieť zostať vysoko dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo.

Fed v porovnaní so svojím marcovým zasadnutím výrazne zmenil rétoriku. Vtedy signalizoval, že do konca roka trikrát zníži sadzby, pričom sa očakávalo, že uvoľňovanie by sa mohlo začať už v júni. Vzhľadom na pretrvávajúcu zvýšenú infláciu však finančné trhy aktuálne v tomto roku počítajú len s jedným znížením sadzieb, a to v novembri.