Yellenová: USA sú proti minimálnej globálnej dani pre miliardárov

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Mackenzie Marco

USA sú proti navrhovanej globálnej dani z bohatstva pre miliardárov. Uviedla to americká ministerka financií Janet Yellenová. Odmietla tak návrh Brazílie, Francúzska a ďalších krajín. TASR o tom informuje na základe článku denníka The Wall Street Journal (WSJ).

Brazília vyzvala skupinu G20, dvadsiatich najväčších ekonomík sveta, na koordinovaný prístup k zdaňovaniu ultrabohatých jednotlivcov, ktorí môžu presunúť svoje peniaze do jurisdikcií s nízkymi daňami. Návrh odzrkadľuje globálnu minimálnu daň pre korporácie, ku ktorej sa v roku 2021 prihlásilo približne 140 krajín, ale narazila na prekážky v USA a inde vo svete.

Yellenová však povedala, že USA nepodporia rozhovory o tejto otázke. Koncom týždňa sa má stretnúť s ministrami financií zo skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta, ktorí by mali diskutovať o globálnej dani z bohatstva. Americká ministerka uviedla, že USA „veria v progresívne zdanenie“ a nepodporia spoločné globálne zdaňovanie miliardárov.

Predstavitelia Brazílie, Francúzska, Španielska, Nemecka a Južnej Afriky diskutovali o pláne, ktorý by od miliardárov vyžadoval, aby každoročne platili dane v hodnote aspoň 2 % z ich celkového bohatstva.

Globálny výber by zabránil miliardárom vyhnúť sa plateniu daní

Globálny výber dane by podľa zástancov tohto návrhu zabránil miliardárom presúvať svoje bohatstvo do krajín, kde sa môžu vyhnúť plateniu dane. A jednotlivé štáty by vďaka tomu mali vyššie daňové príjmy na financovanie iných priorít. Mohli by ich využiť na zníženie príjmovej nerovnosti, ktorá sa v uplynulých desaťročiach prudko prehĺbila.

„Presne to sme urobili s príjmami z minimálnej dane z príjmu právnických osôb,“ povedal minulý mesiac francúzsky minister financií Bruno Le Maire. „To isté by bolo v prípade globálneho zdaňovania najbohatších jednotlivcov.“

Daň z príjmu sa vo väčšine krajín vyberá na základe bydliska osoby. Ale USA vyberajú od svojich občanov daň z ich globálneho príjmu, čo už teraz sťažuje Američanom uniknúť zdaneniu presunom majetku a zárobkov do zahraničia.

Američania s majetkom v hodnote nad 100 miliónov dolárov majú ročne platiť daň 25 percent zo všetkých svojich príjmov

Aj keď administratíva prezidenta Joea Bidena navrhla výrazne zvýšiť dane pre Američanov s vysokými príjmami, upustila od dane z bohatstva, z čistého majetku jednotlivca. Biden namiesto toho presadil plán, aby Američania s majetkom v hodnote nad 100 miliónov USD (92,22 milióna eur) ročne platili 25-% daň zo všetkých svojich príjmov, vrátane nerealizovaných kapitálových ziskov.

Yellenová pomohla presadiť globálnu dohodu o minimálnej dani z príjmov právnických osôb vo výške 15 %, ktoré musia spoločnosti platiť v jurisdikciách, kde pôsobia. Ale keďže sú republikáni proti, Kongres dohodu neschválil.