Tešíte sa na predčasný dôchodok? Dnešní vysokoškoláci naň môžu rovno zabudnúť!

Masívne odchody ľudí do predčasného dôchodku v minulom roku spustili aj reakciu vlády. Tá aj po sťažnostiach zamestnávateľov na výrazný výpadok pracovnej sily pristúpila k zmena zákona. Odchod do predčasného dôchodku tak už čoskoro nebude taký výhodný. A dotkne sa to nielen ľudí na hranici dôchodkového veku, ale aj všetkých ostatných, ktorí by tento inštitút chceli v budúcnosti využiť.

Čerstvo schválená novela zákona o sociálnom poistení viaže požadovaný počet odpracovaných rokov na tempo rastu dôchodkového veku. Ten postupne narastá v závislosti od strednej dĺžky života. Týmto krokom sa vláda snaží urobiť odchod do predčasného dôchodku menej atraktívnym.

Ako najnovšie upozornili analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, schválená zmena sa dotkne ročníkov narodenia 1961 a mladších. „Dnešní 60-roční potrebujú odpracovať minimálne 40 rokov, 40-roční už 43 rokov,“ uviedli v komentári. Súčasní študenti vysokých škôl by tak pri nezmenených pravidlách na predčasný dôchodok ani nedosiahli.

Okrem naviazania veku odchodu do predčasného dôchodku na strednú dĺžku života prináša novela aj ďalšiu nepríjemnú správu pre budúcich predčasných dôchodcov. Zvyšuje sa totiž aj miera krátenia dôchodku v prípade jeho predčasného poberania.

„Pokuta sa zvýšila z 0,3 percenta na 0,5 percenta z vypočítanej sumy dôchodku za každých začatých 30 dní skoršieho odchodu,“ upozornili analytici ISA. Po dovŕšení dôchodkového veku sa pritom dôchodok neprepočíta, len prekvalifikuje na starobný. Pokuta je tak trvalého charakteru.

Schválené zmeny by tak mali znížiť atraktivitu predčasných dôchodkov. Signálov, že s nimi nie je úplne všetko v poriadku, postupne pribúdalo najmä s blížiacim sa koncom roka 2023. Neštandardnú situáciu signalizovali správy zo Sociálnej poisťovne, ktorá viackrát avizovala, že kvôli obrovskému náporu budúcich seniorov musela prijať špeciálne opatrenia, aby vybavovanie predčasných dôchodkov vôbec stíhala.

Dôvodom zvýšeného počtu žiadostí o predčasný starobný dôchodok bola predovšetkým legislatívna zmena prijatá predchádzajúcou vládou účinná od začiatku roku 2023. Tá stanovila, že nárok na predčasný starobný dôchodok môže vzniknúť aj za 40 odpracovaných rokov bez ohľadu na to, koľko seniorovi zostáva do dosiahnutia dôchodkového veku. Dôležitým faktorom boli aj makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce valorizáciu dôchodkov a tým aj výhodnosť odchodu do predčasného dôchodku.

Enormná záťaž pre štátnu kasu

Len za prvé dva mesiace tohto roka sa rady predčasných starobných dôchodcov rozšírili až o vyše 12-tisíc seniorov. Iba v samotnom februári Sociálna poisťovňa pritom evidovala až takmer 7300 novopriznaných predčasných starobných dôchodkov. Zďaleka najviac zo všetkých druhov dôchodkov. Klasických starobných dôchodkov v rovnakom mesiaci priznala len niečo cez 3-tisíc.

Štát tak už má v súčasnosti na predčasné starobné dôchodky oveľa vyššie náklady ako v minulosti. Napríklad za prvé dva mesiace tohto roka už na nich vynaložil viac ako 56 miliónov eur, teda takmer trojnásobne viac ako vlani. Pre ilustráciu, podobná suma by takmer vystačila na pokrytie predčasných dôchodkov za január a február za predchádzajúce štyri roky dokopy.