Tisícky nových dôchodcov a desiatky miliónov eur navyše: Problémy s predčasnými penziami sa naplno prejavili!

Po tom, čo firmy koncom minulého roka bili na poplach kvôli obrovskému počtu odchodov ich zamestnancov do predčasného dôchodku, sa rozmer tohto problému naplno prejavil aj v štatistikách Sociálnej poisťovne. Len za prvé dva mesiace pribudli tisíce predčasných penzistov, ktorým štát vypláca doposiaľ nevídané sumy.

Dôvodom zvýšeného počtu žiadostí o predčasný starobný dôchodok bola predovšetkým legislatívna zmena prijatá predchádzajúcou vládou účinná od začiatku roku 2023. Tá stanovila, že nárok na predčasný starobný dôchodok môže vzniknúť aj za 40 odpracovaných rokov bez ohľadu na to, koľko seniorovi zostáva do dosiahnutia dôchodkového veku. Dôležitým faktorom boli aj makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce valorizáciu dôchodkov a tým aj výhodnosť odchodu do predčasného dôchodku.

Rozhodnutie predchádzajúcej vlády zatraktívniť odchod do predčasného dôchodku sa ukazuje ako solídny problém tak pre zamestnávateľov, ako aj pre štát. Kým koncom minulého roka sme počúvali najmä o problémoch zamestnávateľov nahradiť veľké počty odchádzajúcich seniorov a tiež komplikácie Sociálnej poisťovne, ktorá ich nával nestíhala administrovať, začiatkom tohto roka už vidíme rozmer tohto fenoménu v konkrétnych číslach.

Len za prvé dva mesiace tohto roka sa totiž rady predčasných starobných dôchodcov rozšírili až o vyše 12-tisíc seniorov. Iba v samotnom februári Sociálna poisťovňa pritom evidovala až takmer 7300 novopriznaných predčasných starobných dôchodkov. Zďaleka najviac zo všetkých druhov dôchodkov. Klasických starobných dôchodkov v rovnakom mesiaci priznala len niečo cez 3-tisíc.

Problémom však nie je len obrovský počet novopriznaných predčasných starobných dôchodkov, ale aj ich výška. Seniori totiž túto možnosť logicky využívajú, keď sa im to vyplatí. Do veľkej miery pritom ide o ľudí, ktorým vychádzajú sumy dôchodkov na vyššej úrovni. Priemerná výška vyplácaného predčasného dôchodku tak vo februári dosiahla už takmer 750 eur mesačne, teda takmer o 80 eur mesačne viac, ako je priemerný starobný dôchodok.

V konečnom dôsledku tak má štát na predčasné starobné dôchodky oveľa vyššie náklady ako v minulosti. Za prvé dva mesiace tohto roka totiž už na nich vynaložil viac ako 56 miliónov eur. Pre ilustráciu, podobná suma by takmer vystačila na pokrytie predčasných dôchodkov za január a február za predchádzajúce štyri roky dokopy.

Alarmujúce je pritom aj porovnanie so samotným minulým rokom, kedy už boli zmeny zvýhodňujúce predčasný dôchodok v platnosti a počet predčasných penzistov, ako aj vyplácané sumy solídne rástli. Napriek tomu štát za prvé dva mesiace roka na predčasných dôchodkoch vyplatil už takú sumu, ako vlani za celý prvý polrok.

Sociálna poisťovňa takéto čísla očakávala. Začiatkom tohto roka totiž iba administruje žiadosti, ktoré prišli koncom minulého roka a nestíhala ich priebežne spracúvať. „Sociálna poisťovňa v roku 2023 prijala o 227 percent viac žiadostí o predčasný starobný dôchodok,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk hovorca poisťovne Martin Kontúr. Ako dodal, medziročne pribudlo až takmer 32 600 žiadostí. Celkovo ich za celý minulý rok bolo zhruba 47-tisíc.

Vôbec najviac žiadostí o predčasný starobný dôchodok evidovala poisťovňa v novembri minulého roka, kedy ich počet medziročne stúpol o enormných 717 percent na takmer 11-tisíc a v decembri s medziročným nárastom o 805 percent na takmer 16,5-tisíca.

Nával žiadostí sa v januári zastavil. Seniori, ktorí chceli využiť výhodné podmienky nastavené predchádzajúcim kabinetom, ich totiž museli stihnúť zaslať do konca roka. „Najviac žiadostí o predčasný starobný dôchodok klienti doručili v posledných mesiacoch roka 2023, následne o nich Sociálna poisťovňa rozhodovala. Situáciu okolo žiadostí o predčasný starobný dôchodok pozorne sledujeme, v súčasnosti je stabilizovaná,“ uviedol Kontúr s tým, že napríklad v 11. tohtoročnom týždni bolo doručených iba 157 žiadostí.

Faktom však je, že štát musí na výplatu starobných dôchodkov vyplácať násobné sumy oproti minulým rokom. Už v minulom roku Sociálna poisťovňa výrazne prekročila rozpočet na predčasné dôchodky, s ktorým pôvodne počítala. Kým v pláne bolo niečo cez 93 miliónov eur za celý rok, napokon náklady na predčasné penzie dosiahli takmer 145 miliónov eur. Rozpočet tak prekročili o viac ako polovicu.

Tento rok rozpočet Sociálnej poisťovne na predčasné dôchodky počíta s podstatne vyššou sumou. „Schválený rozpočet Sociálnej poisťovne na predčasné starobné dôchodky v roku 2024 predpokladá sumu 276,73 milióna eur,“ informuje Kontúr. Či bude postačovať na vykrytie všetkých tohtoročných nárokov predčasných penzistov, je však otázne. Už po dvoch mesiacoch totiž vieme, že z rozpočtu je vyčerpaných zhruba 20 percent.

Každopádne, dôchodcovia sa o svoje penzie nemusia obávať. Platobná schopnosť Sociálnej poisťovne je totiž garantovaná štátom. Ak by jej teda peniaze na predčasné starobné dôchodky, podobne ako vlani, chýbali, jednoducho jej ich štát pošle. Keďže však aktuálne Slovensko hospodári s vysokým deficitom, aj na to si bude musieť požičať.

Ako to bude s predčasnými dôchodkami v budúcnosti, je nateraz otázne. Hoci aktuálne prílev žiadostí do Sociálnej poisťovne ustal, ich opätovný nárast možno očakávať koncom roka. Zmeny v podmienkach predčasného dôchodku preto po konzultácii so zamestnávateľmi avizoval aj minister práce Erik Tomáš, detaily však dodnes nepoznáme.