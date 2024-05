Pobyty so zľavou pre dôchodcov sú už v predaji: Štát podporí len niekoľko tisíc záujemcov, pozrite si ceny!

Foto: pexels.com/Magda Ehlers

Seniori, ktorí majú záujem využiť štátom dotované rekreačné pobyty, si už môžu vyberať z ponuky ubytovacích zariadení. Rezort práce zdvojnásobil príspevok pre seniorov na súčasných 100 eur. Hotelová spoločnosť SOREA už začala ponúkať aj konkrétne pobyty, pričom prvý možný termín nástupu na ubytovanie so štátnou účelovou dotáciou je 5. mája.

Predaj rekreačných pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov odštartovala sieť hotelov na Slovensku SOREA. Aktuálne zverejnila aj prehľad cien pobytov od 5. mája až do 7. decembra tohto roka, a to podľa jednotlivých hotelov. Najnižšie ceny pobytov sa pohybujú od 198 eur, pričom zverejnené ceny sú už po odpočítaní 100-eurovej dotácie.

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ako ďalej informuje SOREA, záujemca musí mať trvalý pobyt na Slovensku. Zároveň musí spĺňať podmienky na čerpanie dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe,“ dodáva hotelová sieť.

Prvý možný termín nástupu na pobyt so štátnou účelovou dotáciou je 5. mája 2024. A to do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych i Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. „Tak ako po minulé roky je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky a do hotela FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice,“ dodáva SOREA. Celý prehľad ponuky zvýhodneného ubytovania si môžete pozrieť na stránke hotelovej siete.

Do programu poskytovania ubytovania so štátnou účelovou dotáciou sú zapojené aj ďalšie organizácie. Poukazy k rekreáciám so štátnym príspevkom 100 eur už distribuuje prostredníctvom svojich organizácií aj Jednota dôchodcov Slovenska, a to cez kraje a okresy až na základné organizácie. Ďalšou zo zapojených organizácii je Odborový zväz Potravinárov SR, ktorý ponúka pobyty prostredníctvom Oravskej horárne.

Program rekondičných pobytov má podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zlepšovať fyzické a duševné zdravie seniorov, predlžovať ich život a podporovať spoločenskú integráciu. Nejde teda o kúpeľné liečby, ktoré na základe diagnózy hradí zdravotná poisťovňa.

Minister práce Erik Tomáš začiatkom februára informoval, že rezort zdvojnásobí sumu určenú na dotáciu na rekondičné pobyty pre seniorov. Z doterajších 50 eur sa príspevok zvýšil na 100 eur. Celková alokovaná suma na tieto pobyty je 1,4 milióna eur, môže sa tak na ne dostať približne 14-tisíc seniorov.