Záhada je vyriešená: Warren Buffett odhalil tajomnú firmu, do ktorej investoval miliardy dolárov!

Warren Buffett (vpravo) počas stretnutia s investormi začiatkom mája 2024. Foto: SITA/AP

Spoločnosť Berkshire Hathaway renomovaného investora Warrena Buffetta mesiace skrývala, kam nasmerovala miliardy eur. Po štvrťročnej správe pre americké regulačné orgány sa však všetko vyjasnilo. Meno firmy, do ktorej Veštec z Omahy miliardy investoval, vás však možno prekvapí.

Počuli ste niekedy o poisťovacej spoločnosti Chubb? Práve to je totiž záhadná firma, do ktorej Berkshire Hathaway Warrena Buffetta v uplynulých mesiacoch investovala miliardy dolárov. Odhalila to štvrťročná správa pre americké regulačné orgány. Podľa nej Buffettova firma nakúpila takmer 26 miliónov akcií v hodnote približne 6,7 miliardy amerických dolárov, informuje web cnn.com.

Chubb sa pritom na titulky médií dostala v marci tohto roka po tom, čo sa podpísala pod odvolaciu kauciu amerického exprezidenta Donalda Trumpa v jednom z jeho súdnych sporov v sume takmer 92 miliónov dolárov. Išlo o žalobu novinárky E. Jean Carrollovej na Trumpa za ohováranie.

Sledujete investičnú stratégiu Warrena Buffetta? Áno Nie Odoslať odpoveď

Poisťovacia spoločnosť Chubb pôsobí v 54 krajinách sveta. Pre Warrena Buffetta pritom nejde o neznáme vody. Jeho Berkshire Hathaway má dokonca viacero dcérskych spoločností pôsobiacich v poisťovacom biznise. Ide o firmy Geico, National Indemnity či General Re.

Od technológií k financiám?

Zdá sa teda, že novou stratégiou Veštca z Omahy, ako Buffetta pre jeho investorské schopnosti prezývajú, je väčší fokus na finančné spoločnosti a naopak zbavovanie sa akcií firiem zameraných na spotrebný tovar. Za posledné mesiace totiž Berkshire Hathaway zdvojnásobila svoje pozície vo finančných spoločnostiach ako Ally Financial, American Express a Bank of America, pripomína cnn.com.

Buffettova firma zároveň nedávno oznámila, že v prvých troch mesiacoch roka predala 10 miliónov akcií spoločnosti Apple, ktorá však stále zostáva jej najväčšou investíciou. Koncom minulého roka zase Berkshire Hathaway predala tiež 80 miliónov akcií spoločnosti HP, ktorá sa zameriava na výrobu tlačiarní.