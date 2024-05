Dobré čísla z východu: Košický U.S. Steel sa vrátil do zisku! Čo mu výrazne pomohlo?

Fabrika spoločnosti U.S. Steel Košice. Foto: TASR

Po stratovom roku 2023 vstúpili košické oceliarne do nového roka podstatne lepšie. K zisku im dopomohli najmä nižšie ceny energií a surovín na výrobu ocele.

Košický U.S. Steel ukončil prvý štvrťrok tohto roka v zelených číslach. Hrubý zisk európskej pobočky amerického oceliarskeho koncernu pred úrokmi a zdanením dosiahol za prvé tri mesiace roka 16 miliónov amerických dolárov, oproti 34-miliónovej strate v rovnakom období minulého roka.

Železiarňam na východe sa podarilo tento výsledok zaknihovať napriek miernemu 1-percentnému poklesu celkovej produkcie surovej ocele na 1,079 milióna ton. Celkové dodávky klientom však výrazne rástli o 21 percent na 1,072 milióna ton, vyplýva z údajov uverejnených materskou spoločnosťou U.S. Steel.

Pomohli ceny energií a surovín

Práve výrazný nárast dodávok ocele zákazníkom pomohol U.S. Steelu Košice k medziročnému nárastu celkových výnosov za prvý štvrťrok o desatinu na 918 miliónov dolárov. Vyššiemu rastu výnosov bránil pokles cien ocele podobne o zhruba desatinu na 830 dolárov za tonu.

Čo ale najviac pomohlo košickým železiarňam v prvom štvrťroku vrátiť sa k zisku bol vývoj cien energií a surovín. Pozitívny vplyv poklesu cien surovín, vrátane prehodnotenia skladových zásob, totiž spoločnosť vyčíslila až na 85 miliónov dolárov a pokles cien energií na ďalších 50 miliónov dolárov. Pre železiarne to tak bola výrazná pomoc.

Na druhej strane výsledky zhoršoval spomínaný pokles realizačných cien ocele o 65 miliónov dolárov. Košický U.S. Steel sa taktiež musel vyrovnať so zvýšením prevádzkovými nákladmi o 15 miliónov dolárov a ostatných nákladov o ďalších 10 miliónov eur.

Zablokujú predaj Japoncom?

Budúcnosť košických oceliarní pritom naďalej zostáva zahalená rúškom tajomstva. Hoci sa totiž akcionári materského U.S. Steelu vlani dohodli na predaji spoločnosti, vrátane košickej pobočky, japonskému oceliarskemu gigantovi Nippon Steel, celá transakcia sa začína zamotávať.

Do hry totiž vstúpil aj samotný americký prezident Joe Biden, ktorý sa už viackrát vyjadril, že ikonická americká oceliarska spoločnosť by mala zostať v americkom vlastníctve. Predaj U.S. Steelu sa tak stáva taktiež dôležitou témou pred americkými prezidentskými voľbami.