Rusko zakázalo do konca augusta vývoz cukru z krajiny

Rusko prechodne zakázalo vývoz cukru z krajiny. S odvolaním sa na vládne nariadenie o tom píšu ruské tlačové agentúry. Moskva tak chce zabezpečiť stabilitu na domácom trhu s potravinami, citovala z nariadenia agentúra TASS. Zákaz platí do konca augusta a týka sa vývozu trstinového alebo repného cukru a chemicky čistej sacharózy.

„Obmedzenie bude platiť do 31. augusta 2024. Cieľom rozhodnutia je udržať stabilitu domáceho trhu s potravinami,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Uznesenie stanovuje niekoľko výnimiek. Cukor bude možné v určitých objemoch dodávať do krajín Euroázijskej hospodárskej únie (EAHU). Konkrétne je povolený vývoz 28 000 ton do Arménska, 5000 ton do Bieloruska, 120 000 ton do Kazachstanu a 28 500 ton do Kirgizska.

Podľa webu Statista Rusko vyviezlo v roku 2022 190 000 ton cukru. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bol pokles o 58 percent.