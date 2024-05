Karlove Vary začali tohtoročnú kúpeľnú sezónu, veria v ďalší nárast počtu hostí

Foto: unslpash.com/Leonhard Niederwimmer

Karlove Vary začali v sobotu svoju 667. kúpeľnú sezónu. Tradičné oslavy začatia sezóny potrvajú tri dni a prinášajú rad podujatí po celom území kúpeľného stredu mesta. Hoci v minulosti v prvý májový víkend začala pre kúpeľné hotely hlavná kúpeľná sezóna, v posledných rokoch je návštevnosť najväčšieho kúpeľného mesta v Česku rozprestretá viac do celého roka, povedala ČTK primátorka Karlových Varov Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Vždy sa hovorilo, že sezóna sa začína až tým odštartovaním, teda prvým májom, ale ako v meste vidím a mám informácie od hotelierov, tak sezóna beží priebežne. Každý víkend je tu pomerne veľa návštevníkov. Zatiaľ to nie je po celý týždeň, ale len cez víkendy, ale ja predpokladám, že prekonáme aj tú minulú (sezónu), ktorá bola najlepšia za posledných desať rokov,“ povedala Pfeffer Ferklová.

Celkový vývoj, ale aj udalosti vo svete v posledných rokoch podľa primátorky priniesli zmeny v zložení klientov. V súčasnosti jazdia do Karlových Varov prevažne turisti na krátkodobé pobyty. Mesto, svetoznáme svojou kúpeľnou liečbou, by uvítalo, keby sa vracali aj klienti na dlhšie kúpeľné pobyty. Podľa primátorky sa ale už doba niekoľkotýždňových pobytov asi nevráti.

Novým impulzom by mohla byť nová pravidelná letecká linka medzi Karlovými Varmi a izraelským Tel Avivom, ktorá začne lietať od konca mája. Izraelčania boli v minulosti jednou zo stabilných skupín klientov, podobne ako niektoré ďalšie blízkovýchodné krajiny. V súčasnosti sú podľa štatistík Izraelčania návštevníkmi, ktorí v Karlových Varoch trávia najdlhšie pobyty. Nová linka by potom ich počet v kúpeľnom meste mohla výrazne posilniť.

Vlani prenocovalo v hromadných ubytovacích zariadeniach v kraji zhruba 1,35 milióna návštevníkov

Za minulý rok prenocovalo v hromadných ubytovacích zariadeniach v Karlovarskom kraji zhruba 1,35 milióna návštevníkov, ktorí tu strávili celkovo vyše 5,09 milióna nocí. To je priemerne asi 3,8 noci na jedného návštevníka, uvádzajú údaje Českého štatistického úradu. Ak sa budú počítať iba klienti kúpeľných zariadení, tak tých vlani prišlo do kraja 636 226 a strávili tu 3,05 milióna nocí, čo je zhruba 4,8 prenocovania na jedného klienta.

Karlovarský kraj a jeho veľké kúpeľné mestá – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Jáchymov, je najvýznamnejším cieľom kúpeľných klientov z Česka a hlavne zo zahraničia. Do kraja mieria zhruba dve tretiny kúpeľných klientov, ktorí české kúpele využívajú. No kým kúpele v Karlovarskom kraji využije 48,9 percenta všetkých kúpeľných hostí z Čiech, u cudzincov je to 96,7 percenta všetkých, ktorí do Česka za kúpeľmi prídu.