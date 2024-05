Slovensko si opäť požičalo stovky miliónov: Analytik hovorí o pozitívnej správe!

Foto: SITA

Slovensko si v pondelok na trhoch požičalo ďalších 650 miliónov eur, keď predalo štátne dlhopisy s termínom splatnosti od roku 2026 až do 2036. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 3,2473 % pri dlhopisoch s dvojročnou splatnosťou až po 3,7865 % pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2036.

Ako v pondelok informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), najväčšiu sumu, 418 miliónov eur, štát získal z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2034. Priemerný akceptovaný výnos z týchto dlhopisov dosiahol 3,7049 % ročne. Ďalších 101 miliónov eur vyniesla aukcia dlhopisov s termínom splatnosti v roku 2026. V tomto prípade bol priemerný akceptovaný ročný výnos 3,4733 %.

V predchádzajúcej aprílovej aukcii predalo Slovensko dlhopisy za 681,5 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos vtedy dosiahol hodnotu od 3,1222 % ročne pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2028 až po 3,5984 % ročne pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2034.

Slovensko v apríli predalo aj dlhopisy v hodnote v prepočte 654 miliónov eur švajčiarskym investorom. Z predaja 4-ročného dlhopisu splatného v roku 2028 získalo Slovensko 325 miliónov CHF (320,2 milióna eur) pri úročení 1,5225 % ročne. Desaťročný dlhopis splatný v roku 2034 vyniesol 310 miliónov CHF s ročným úrokom 1,9150 %.

Záujem investorov pokračuje, musíme si však priplatiť

Dopyt investorov prevyšujúci 1,3 miliardy eur podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka naznačuje pretrvávajúci záujem finančných trhov o naše financovanie. Zároveň však upozorňuje, že slovenské 10-ročné dlhopisy sú na sekundárnom trhu z pohľadu výnosov druhé najvyššie (po Taliansku) v eurozóne a spread (úrokový rozdiel) voči splatnosťou ekvivalentným benchmarkovým nemeckým vládnym dlhopisom, sa udržiava tesne nad 100 bázických bodov.

Výsledky aukcie je podľa analytika možné hodnotiť pozitívne, hlavne čo sa týka dopytu investorov, ktorý bol dvojnásobný a naznačuje tak, že štát má stále priestor pre ďalšie finančné zdroje z trhu. Výnosová prémia je síce vyššia, na druhej strane nevymyká sa historickým priemerom prirážok. „Podľa nášho názoru, finančné trhy aukciou pozitívne ocenili aj pomerne rýchle schválenie nových výdavkových limitov v parlamente, čím sa zosúladila národná právna úprava s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, čím sa previaže limit verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov,“ dodáva Tomáš Boháček.

Pred letom by sme mali vidieť ešte jednu emisiu v polovici júna, po ktorej príde pre náš trh štandardná sezónna prestávka až do jesene. „Celkový eurový záväzok štátu, ktorý vstupuje do štátneho dlhu a dlhu verejnej správy (t.j. predané dlhopisy po odpočítaní hodnoty dlhopisov vo vlastnom portfóliu ARDAL-u), tak dnešnou emisiou prekročil 56 miliárd eur,“ uvádza analytik.