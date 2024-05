Google investuje vo Fínsku miliardu eur, aby podporil umelú inteligenciu

Foto: unsplash.com/Pawel Czerwinski

Spoločnosť Google z americkej skupiny Alphabet investuje ďalšiu jednu miliardu eur do rozšírenia dátového centra vo Fínsku. Chce tak podporiť rast svojho podnikania v oblasti umelej inteligencie (AI) v Európe. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

V posledných rokoch bolo množstvo dátových centier umiestnených v severských krajinách kvôli chladnejšej klíme, daňovým prázdninám a dostupnosti elektriny z obnoviteľných zdrojov v tomto regióne. Severskí susedia Fínska – Švédsko a Nórsko – sa v poslednom čase stavajú k ich umiestneniu čoraz kritickejšie a niektorí odborníci z odvetvia tvrdia, že škandinávske krajiny by mali využívať svoju obnoviteľnú elektrinu skôr na produkty, ako je zelená oceľ, ktoré by mohli krajine priniesť vyššiu nadhodnotu.

Kapacita veterných elektrární vo Fínsku sa v posledných rokoch prudko zvýšila, len v roku 2022 to bolo o 75 percent na 5677 megawattov. Vo veterných dňoch tak ceny klesli do záporných hodnôt, ukázali štatistiky. Preto je v krajine stále k dispozícii kapacita obnoviteľných zdrojov pre dátové centrá, ako je to od firmy Google.

Teplo vychádzajúce z fínskeho dátového centra bude presmerované do siete diaľkového vykurovania v neďalekej Hamine

Google vo Fínsku získava veternú energiu na základe dlhodobých zmlúv a uvádza, že 97 percent energie, ktorú v dátovom centre vo fínskom meste Hamina využíva, je energia bezuhlíková. Súčasne Google uviedol, že teplo vychádzajúce z fínskeho dátového centra bude presmerované do siete diaľkového vykurovania v neďalekej Hamine, ktorá pokrýva miestne domácnosti, školy a budovy verejných služieb.

Okrem investície vo Fínsku spoločnosť Google v apríli oznámila, že vybuduje nové dátové centrá v Holandsku a Belgicku. Google je významným hráčom na trhu internetového vyhľadávania a cloudových služieb.