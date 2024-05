Pizza za 650 miliónov eur: Svet si pripomína výročie neuveriteľného prvého nákupu tovaru za bitcoiny!

Ilustračné foto: unsplash.com/Vit Ch

Kryptosvet pravidelne 22. mája oslavuje takzvaný Bitcoin Pizza Day. Ide o deň, kedy sa zrealizoval prvý zdokumentovaný nákup tovaru za bitcoiny. A z dnešného pohľadu išlo o nákup poriadne bizarný.

Zaplatiť niečo bitconami pred štrnástimi rokmi nebolo vôbec jednoduché. Do roka 2010 nebola zdokumentovaná ani jedna transakcia, v ktorej by za tovar niekto zaplatil najväčšou kryptomenou. Zmeniť sa to rozhodol až v máji 2010 floridský programátor Laszlo Hanyecz.

Na fórum o kryptomenách totiž 18. mája 2010 pridal príspevok, v ktorom ponúka za dve pizze 10 000 bitcoinov. „Zaplatím 10 000 bitcoinov za dve pizze. Možno dve veľké, aby mi niečo zostalo na ďalší deň,“ uviedol na fóre Bitcoin Talk.

Jeho želanie sa napokon o pár dní naplnilo. Dopomohol k tomu Jeremy Sturdivant, ktorý sa rozhodol ponuku akceptovať a Laszlovi zabezpečil dodanie dvoch kusov pizze za spomínaných 10 000 bitcoinov. „Chcem len oznámiť, že som úspešne vymenil 10 000 bitcoinov za pizzu,“ napísal Hanyecz na rovnaké fórum. To je mimochodom stále dostupné a môžete si ho prečítať na tomto odkaze.

Čo viete o histórii bitcoinu? Otestujte sa v našom kvíze! Spustiť kvíz Kto je považovaný za tvorcu Bitcoinu? Satoshi Nakamoto Vitalik Buterin Elon Musk Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Ako sa nazýva vôbec prvý vytvorený blok bitcoinu? Genesis Block Primary Block Magic Block Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Kedy bol vytvorený prvý blok Bitcoinu, známy ako Genesis Block? 3. januára 2009 12. februára 2009 31. decembra 2009 Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Aký bol účel vytvorenia Bitcoinu podľa jeho tvorcu? Digitalizácia peňazí a odstránenie tretích strán Zrýchlenie transakcií cez banky Zvýšenie anonymity v online nákupe Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo znamená termín "mining" v kontexte Bitcoinu? Proces potvrdzovania a zapisovania transakcií do blockchainu Vytváranie nových bitcoinových peňaženiek Dolovanie kryptomeny v tzv. elektronických baniach Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Koľko bitcoinov je konečný počet, ktorý má byť kedy vyťažený? 21 miliónov 84 miliónov Neobmedzený počet Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Kto je považovaný za držiteľa prvého obchodu s použitím bitcoinu na nákup fyzickej položky? Laszlo Hanyecz Charlie Shrem Roger Ver Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Ako sa nazýva jednotka, ktorá je rovná 1/100 000 000 bitcoinu? Satoshi Bitcent Millicoin Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Ktorý termín sa používa na opisovanie situácie, keď sa odmena za ťažbu bitcoinu znižuje na polovicu? Halving Doubling Quartering Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Ktorý významný technologický gigant začal prijímať bitcoin ako platbu v roku 2014? Microsoft Apple Amazon Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Ktorá krajina ako prvá uznala bitcoin za zákonné platidlo? Salvádor Japonsko Švajčiarsko Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Aká bola k novembru 2023 historicky najvyššia hodnota, ktorú bitcoin od svojho vzniku dosiahol? cez 65 000 dolárov v novembri 2021 takmer 47 000 dolárov v marci 2022 bezmála 60 000 dolárov v apríli 2021 Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Share the quiz to show your results ! Share on Facebook Subscribe to see your results Show my results Bitcoin má pätnásť rokov: Poznáte tajomstvá najväčšej kryptomeny? Otestujte sa! (kvíz) Mal som %%score%% z %%total%% správne %%description%% %%description%% Share on Facebook Share on Twitter Share on VK Spustiť kvíz znova Loading...

Z vtedajšieho pohľadu na tejto transakcii nebolo nič extra prekvapujúce. Teda okrem toho, že išlo o vôbec prvý nákup tovaru za bitcoiny. Vtedajšia hodnota desiatky tisíc bitcoinov totiž predstavovala zhruba 41 amerických dolárov. Za dve pizze zhruba férová cena.

Už onedlho sa tento nákup Hanyeczovi poriadne predražil. Ako totiž pripomína web investopedia.com, deväť mesiacov po nákupe by už 10 000 bitcoinov vymenil za 10 000 dolárov. Na piate výročie nákupu už bola ich hodnota 2,4 milióna dolárov. Ako sa ďalej vyvíjal bitcoin, to už všetci dobre vedia.

O štrnásť rokov neskôr by si tak Laszlo mohol za bitcoiny, ktoré vynaložil za dve pizze, kúpiť celú pizzeriu, ale k tomu aj palác či súkromné lietadlo. Kúpiť by si mohol jednoducho čokoľvek. Aktuálna hodnota 10 000 bitcoinov totiž predstavuje takmer 650 miliónov eur. Z tohto pohľadu tak ide bezpochyby o najdrahšiu pizzu v histórii ľudstva a tak skoro to zrejme nikto neprekoná.

Napriek masívnemu rastu hodnoty bitcoinu od nákupu pizze samotný Hanyecz svoje vtedajšie rozhodnutie podľa vlastných slov neľutuje. „Vtedy bitcoiny nemali žiadnu hodnotu. Myšlienka kúpiť za ne pizzu tak bola neuveriteľne skvelá,“ citoval Hanyecza The New York Times.