Náklady na novú cyklotepnu Rajeckou dolinou odhadli na 16 miliónov eur

Foto: unsplash.com/Wolfgang Rottmann

Na minimálne 16 miliónov eur odhadla Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina investičné náklady na plánovanú druhú etapu cyklomagistrály naprieč Rajeckou dolinou. Jej trasu z Rajeckých Teplíc do Čičmian predstavil na piatkovom brífingu predseda rajeckej OOCR Peter Slyško.

Pripomenul, že aktuálne je v projekčnej fáze spojenie Rajeckej doliny so Žilinou a OOCR chce naň nadviazať cyklochodníkom z Rajeckých Teplíc do Čičmian. „Trasa meria 28 kilometrov a náklady na výstavbu sú odhadnuté na 16 až 18 miliónov eur. Prechádza siedmimi katastrálnymi územiami a v záujme flexibility bude rozdelená na niekoľko stavebných úsekov. Aktuálne sme uzatvorili štúdiu trasovania a radi by sme do konca budúceho roka získali územné rozhodnutie pre stavbu,“ uviedol Slyško.

Nový cyklochodník chce OOCR financovať z plánu obnovy, prípadne ďalších externých zdrojov. „V priebehu štyroch rokov sme vyznačili v Rajeckej doline 150 kilometrov cyklotrás, ale súrne potrebujeme vytvoriť hlavnú cyklotepnu a spojnicu so Žilinou. Tá poslúži nielen na cykloturistiku, ale aj pre cyklodopravu, pretože cesta I/64 nie je vhodná na súbežnú dopravu áut a cyklistov,“ priblížil predseda rajeckej OOCR.

Trasa nového cyklochodníka je pripravená vo viacerých variantoch. „Vytvorené boli tri alternatívy trasovania, pričom chceme v čo najväčšej možnej miere využívať pozemky štátu, samospráv, prípadne vodohospodárov. Sú tam však aj úseky, kde budeme musieť pristúpiť k majetkovoprávnym vysporiadaniam, procesy ktorých zvyknú byť časovo náročné,“ dodal Slyško.