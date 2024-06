Slováci prezradili, koľko peňazí potrebujú na život: Niektorým stačí pár stoviek, iní rátajú v tisícoch (prieskum)

PRIESKUM Väčšine Slovákov na uspokojenie potrieb tisíce netreba. Foto: unsplash.com/ Markus Spiske

Vysoká inflácia v posledných rokoch vytlačila ceny potravín, energií či rôznych spotrebných tovarov poriadne nahor. Domácnosti tak nielenže museli nazrieť do svojich peňaženiek o čosi hlbšie, ale pomaly rastúce mzdy v rokoch 2021 a 2022 prinútili mnoho rodín uvažovať o uskromnení sa a odložení neesenciálnych nákupov. Aktuálne tak potrebujeme na uspokojenie svojich potrieb viac peňazí ako kedykoľvek predtým. Koľko by stačilo vám?

Podľa údajov Štatistického úradu SR narástla priemerná nominálna mzda v minulom roku najviac za posledných 19 rokov. Priemerne si zamestnanci prilepšili o 9,7 percenta a mesačne tak poberali 1430 eur. Dôležitý je aj fakt, že tento dynamický rast zastavil prepad reálnych miezd z predchádzajúcich dvoch rokov a domácnosti si tak mohli opäť mierne uvoľniť opasky. Otázkou však ostáva, či bol tento nárast miezd dostatočný na pokrytie všetkých potrieb a nadobudnutia pohodlia. Koľko by stačilo na pohodový život Slovákom sme sa pýtali v prieskume, ktorý pre web oPeniazoch.sk v apríli na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov vypracovala spoločnosť ResSolution Group.

Viac ako 3 tisíc minie len každý dvadsiaty

Ako vyplýva z výsledkov prieskumu, názory na výšku dostatočného čistého osobného mesačného príjmu, ktorý by pokryl všetky potreby a zabezpečil by pohodlie, sa značne líšia. Najnižšiu čiastku a to menej ako 500 eur označilo 4,8 percenta respondentov. O niečo viac teda 500 až 999 eur by bolo dostatočným príjmom pre 16,8 percenta opýtaných a odpoveď 1000 až 1499 eur označila bez jednej desatiny percenta štvrtina dopytovaných osôb. Takmer identický podiel odpovedí si vyslúžil aj príjem vo výške 1500 až 1999 eur.

Príjem 2000 až 2499 eur, ktorý je nadpriemerom aj v najbohatšom bratislavskom kraji, by bol dostačujúci pre 12,2 percenta respondentov a trojtisícovú hranicu by neprekročilo ďalších 5,9 percenta opýtaných. Minimálny príjem na uspokojenie potrieb vo výške 3000 až 3499 eur označilo 2,6 percenta dopytovaných osôb a viac ako 3500 eur potrebuje mesačne 2,8 percenta respondentov. Vyjadriť sa nevedelo 4,7 percenta opýtaných.

Rozdiely hlásia najmä vekové skupiny

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že regionálne rozdiely, ktoré sú na Slovensku výrazné, budú mať na podiel odpovedí značnú váhu. Opak je pravdou a západ, stred a východ Slovenska sa aj napriek rozdielnym životným nákladom relatívne zhodujú. To sa však už nedá povedať o jednotlivých vekových skupinách.

Najmladšia sledovaná skupina vo veku 15 až 34 rokov uviedla až v 10,8 percentách odpovedí, že na pokrytie všetkých potrieb a zabezpečenie pohodlia by jej stačilo do 500 eur. Logickým vysvetlením však je, že táto odpoveď bola označovaná najmä študentmi, ktorých životné náklady sú na nižšej úrovni. Do 500 eur mesačne sa naopak zmestí iba 1,7 percenta 35 až 54 ročných a 1,5 percenta ľudí starších ako 55 rokov. Práve najstaršia veková skupina označovala najčastejšie odpovede v rozmedzí 500 až 1500 eur, v ktorých získala dokopy takmer 70-percentný podiel.

Mladšie vekové skupiny však naopak označovali odpovede presahujúce 1 500 eur vo viac ako polovici prípadov. Súvisieť to môže najmä so zakladaním si rodiny či potrebou zabezpečenia si bývania. Rozdiely sú viditeľné aj v prípade vzdelanostných skupín. Pre respondentov so základoškolským či stredoškolským vzdelaním bez maturity je dostačujúci príjem najmä v kategóriách do 1500 eur, zatiaľ čo vysokoškolsky vzdelaní ľudia získali spomedzi všetkých sledovaných skupín najväčší podiel v odpovediach nad 2000 eur.

Mzdy by mali rásť aj v tomto roku

Podľa najaktuálnejších dát Štatistického úradu SR z prvého kvartálu tohto roku sa dá očakávať, že nominálne, ako aj reálne mzdy budú rásť naprieč všetkými odvetviami aj naďalej, čo je v spojení s klesajúcou infláciou pre väčšinu zamestnaných dobrá správa. Je tak možné, že Slováci si budú môcť opäť dopriať o čosi viac. Netreba však zabúdať, že peniaze navyše nie je vhodné využiť iba na zvýšenú spotrebu ale potrebné je aj investovať či vytvárať si rezervu na neočakávané udalosti.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie zo Slovenského národného panelu. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Jeho sponzorom je spoločnosť European National Panels, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Chceli by ste sa aj vy zúčastniť na podobných prieskumoch alebo poznáte niekoho, kto by mal záujem? Každý si môže vytvoriť profil na Slovenskom národnom paneli tu.