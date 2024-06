Spomínate si na magnetofónové kazety? Hudobný priemysel aj fanúšikovia ich znovu objavujú!

Foto: pixabay.com/Katerwursty

Keď sa pred takmer 16 rokmi otvoril v Austine obchod Breakaway Records, obroda vinylu len začínala. Aby sa vtedy mohli zaplniť regály, bolo potrebné nájsť a skúpiť staré zbierky dosiek, hovorí majiteľ obchodu Joshua LaRue.

Čoskoro sa ale dôležitou súčasťou ponuky stali nové vinylové albumy. A nedlho potom sa fanúšikovia analógu začali dožadovať ďalšieho starého formátu – magnetofónových kaziet. Majiteľa obchodu neprekvapilo, že ľudia majú záujem o kazety, prekvapením ale pre neho bolo, kto sú ľudia, ktorí ten záujem prejavujú. Sú medzi nimi totiž mladí, píše agentúra Bloomberg.

„Sú tu starší ľudia, ktorí si kupujú kazety, ale povedal by som, že väčšinu tvoria mladší,“ hovorí LaRue. Pre generáciu Z, teda pre ľudí narodených v období od konca 90. rokov do začiatku roka 2010, je to čiastočne trochu druhotná nostalgia, jednoducho záujem o niečo, čo poznajú z rozprávania. Ale je to aj preto, že tento formát si obľúbili tiež začínajúci umelci, vďaka nižším nákladom na reprodukciu a kúzlu možnosti výroby svojpomocne.

Kazety však zostávajú dôležitým formátom aj pre popredných umelcov. Za prvý týždeň predaja sa podľa magazínu Billboard predalo 1,64 milióna fyzických hudobných nosičov albumu Taylor Swift The Tortured Poets Department. Z toho bolo 759 500 kompaktných diskov, 859 000 vinylových platní a 21 500 kaziet.

Hudobné nosiče, hoci je teraz ich predaj nízky, majú stále veľký vplyv pri vytváraní rebríčkov v hudobnom priemysle. Bubeník skupiny Blur Dave Rowntree na tlačovej konferencii povedal, že v roku 2023 sa v prvom týždni po začatí predaja predalo 3000 kaziet ich albumu The Ballad of Darren, zatiaľ čo na Spotify mali desiatky miliónov streamov. Predaj kaziet mal ale väčší vplyv na umiestnenie skupiny v rebríčku.

Kúpili by ste si album svojho obľúbeného umelca na magnetofónovej kazete? Áno Nie Odoslať odpoveď

Je tu ale tiež ďalší, ešte dôležitejší dôvod, prečo takí interpreti ako Billie Eilish a Kendrick Lamar stále vydávajú hudbu na kazetách. Tým je uspokojenie túžob ich superfanúšikov. Keď Dua Lipa zverejnila animované obrázky vo formáte GIF, na ktorých hravo drží kazetovú verziu svojho albumu Radical Optimism, cielila tým na svojich najvernejších fanúšikov, ktorí sú ochotní minúť viac ako priemerný poslucháč, aby mohli vlastniť albumy vo fyzických formátoch.

Na škodu nie sú ani nižšie výrobné náklady tohto formátu, ktoré sa premietajú do maloobchodných cien. Nové vydanie vinylu často stojí až 35 dolárov, zatiaľ čo kazeta poskytuje podobný analógový zážitok už za desať dolárov. Možno má nižšiu kvalitu, ale je tiež prenosnejšia.

Inšpirácia prišla aj z filmového sveta

Trend magnetofónových kaziet spustili seriály a filmy, ako Stranger Things alebo Strážca galaxie, kde hlavný hrdina Peter Quill vlastní walkman Sony TPS-L2. V čase pandémie tento trend podporil rastúci záujem o vinyl spojený s problémami v dodávateľských reťazcoch lisovní, čo spôsobilo, že sa umelci a fanúšikovia začali obracať ku kazetám, ktoré nahradili tento výpadok, dodáva manažér hudobnej platformy Bandcamp Andy Osborne.

Spoločnosť Luminate Data, ktorá sleduje predaj v hudobnom priemysle, uviedla, že vlani sa predalo 436 400 kaziet. To bolo zhruba rovnako ako v roku 2022. Je to síce stále dosť vzdialené roku 1988, keď sa v USA predalo 450 miliónov kaziet, ale je to výrazný nárast oproti roku 2015, keď predaj predstavoval len 81 000 kaziet. A predstavuje to aj dostatočný záujem na to, aby prilákal podnikateľov.

Walkman napríklad aj od firmy Sony patril medzi bežnú výbavu milovníkov hudby v 90-tych rokoch.

Bývalý reklamný textár Romain Boudruche si prečítal článok o raste dopytu po historických walkmanoch inšpirovanom filmom Strážcovia galaxie a uvedomil si, že na trhu je priestor pre štýlovo aktualizovaný prenosný kazetový prehrávač. Po úspešnej crowdfundingovej kampani na platforme Kickstarter v roku 2020 začal so svojím partnerom Matthieuom Mazièresom koncom roka 2022 predávať prehrávače pod názvom We Are Rewind. Tento rok v marci potom vstúpila na trh s retro produktmi čínska audio spoločnosť Guangzhou FiiO, ktorá ponúka kazetový prehrávač CP13.

Ekonomika sa zmenila, ale idiosynkratická kvalita zvuku nie, a tá zostáva kľúčom k príťažlivosti kaziet. Rod Thomas, ktorý pod umeleckým menom Bright Light Bright Light robil predskokana umelcom ako Cher a Elton John, vydáva edíciu svojho posledného albumu na kazete, rovnako ako to urobil aj pri svojich predchádzajúcich nahrávkach. Ešte viac ako samotný fyzický formát sa mu páči kvalita zvuku, ktorý pri kazetách označuje za hrejivý.

Prekvapivým bestsellerom v Breakaway sú prázdne kazety. „Samozrejme každý si môže vytvoriť playlist na Spotify,“ hovorí LaRue. „Myšlienka zostavovať malé hudobné výbery nie je nová, ale ja si myslím, že ľuďom sa páči myšlienka robiť to na fyzickom nosiči. Sú tu mladí ľudia, ktorí kupujú prázdne kazety a vytvárajú vlastné kompilácie skladieb, rovnako ako som to robil ja, keď som mal dvadsať,“ dodáva.