Vláda chce naliať milióny eur do cirkví: Takto sa má zmeniť ich financovanie!

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Cirkvi na Slovensku sú dlhodobo podporované štátom. Ministerstvo kultúry predložilo návrh zákona, ktorým by sa malo zmeniť ich financovanie. Po novom by si mali prilepšiť o milióny eur.

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cirkvi by si podľa nových pravidiel mohli výrazne polepšiť.

„Novelou zákona sa zjednoduší výpočet príspevku štátu pre cirkvi a zabezpečí sa lepšia predvídateľnosť a transparentnosť. Výpočet výšky príspevku štátu sa navrhuje naviazať na mieru rastu minimálnej mzdy. Predkladaný návrh počíta aj s jednorazovým navýšením príspevku v roku 2025, ktorý odráža prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku štátu od roku 2019,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Cirkvi dostávajú peniaze hlavne na mzdy

Súčasný zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností je výsledkom dlhoročnej diskusie medzi štátom a cirkvami. Jednotlivé cirkvi dostávajú od štátu finančné príspevky, ktoré až z 97 percent používajú na mzdové záležitosti. Z tejto výšky však dokážu zabezpečiť len minimálnu mzdu svojich zamestnancov, predovšetkým duchovných. Priemerná mzda duchovného v roku 2023 bola z príspevku štátu 763 eur.

Výšku príspevku štátu ovplyvňuje aj počet veriacich zistený podľa oficiálneho sčítania. Návrh zákona precizuje vzťah výšky príspevku štátu a prípadnej zmeny počtu veriacich konkrétnej cirkvi. V prípade schválenia novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2025.

Súhlasíte s tým, aby cirkvi dostávali od štátu viac peňazí? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Počas 5 rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 percent, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 percent. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje na vyplácanie minimálnej mzdy, čo cirkvi riešia doplácaním z vlastných zdrojov alebo skracovaním pracovných úväzkov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Prilepšia si o milióny eur

Prijatie navrhovaného zákona by znamenalo navýšenie výdavkov štátu na financovanie cirkví o milióny eur. Pre rok 2025 totiž predpokladá výšku príspevku na úrovni 69,6 milióna eur, čo by znamenalo jeho navýšenie o 15 percent, resp. o viac ako 9,3 milióna eur, v porovnaní so stavom, keby sa súčasná legislatíva nemenila.

Ešte výraznejší rast príspevkov cirkvám však návrh predpokladá v ďalších dvoch rokoch. V roku 2026 by mal oproti aktuálnemu nastaveniu stúpnuť až o 26 percent, teda o 15,7 milióna eur na 76,4 milióna eur. V roku 2027 sa sa mala výška príspevku zvýšiť už dokonca o 25,9 milióna eur, teda o 42 percent v porovnaní so súčasným nastavením, až na viac ako 87 miliónov eur.

V roku 2025 predkladatelia navrhujú jednorazové navýšenie štátneho príspevku o 5,9 milióna eur. Táto suma by mala čiastočne kompenzovať prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku od roku 2019.

„Príspevok štátu na rok 2025 určený v znení účinnom od 1. januára 2025 sa zvyšuje o sumu zodpovedajúcu desiatim percentám sumy príspevku štátu poskytnutého cirkvám v roku 2024. Suma podľa predchádzajúcej vety, o ktorú sa navyšuje príspevok štátu na rok 2025 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi v rovnakom pomere, ako bol príspevok štátu poskytnutý jednotlivým cirkvám v roku 2019,“ uvádza sa v predkladanom návrhu zákona.

Okrem jednorazového navýšenia by sa mal príspevok zvyšovať každý rok. Konkrétne o 1,1-násobok sumy medziročného navýšenia príspevku štátu na rozpočtovaný rok podľa miery medziročného rastu sumy minimálnej mzdy.

Zmena nastane, ak počet veriacich cirkvi klesne alebo vzrastie o viac ako 10 percent v porovnaní s predchádzajúcim zisťovaním. Suma príspevku sa zníži alebo zvýši o sumu vypočítanú zo sumy príspevku štátu poskytnutej tejto cirkvi v predchádzajúcom roku, ktorá zodpovedá jednej tretine percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu jej veriacich.