Elektrickým bicyklom aj kolobežkám by mala pribudnúť nová povinnosť: Štát hovorí o lepšej kontrole!

Ministerstvo dopravy chystá novú vyhlášku, ktorá by okrem iného mala zaviesť novú povinnosť pre všetky bicykle, kolobežky či samovyvažovacie vozidlá s pomocným motorčekom. Týkať by sa tak mala všetkých aktuálne populárnych elektrobicyklov a kolobežiek a podľa ministerstva by mala zabezpečiť ich lepšiu kontrolu.

Popularita elektrických bicyklov, kolobežiek, ale aj samovyvažovacích vozidiel prudko rastie aj na Slovensku. Ministerstvo dopravy na to reaguje aj zmenou vyhlášky, ktorá by mala zlepšiť ich kontrolu. Po novom by totiž všetky spomínané zariadenia s pomocným motorčekom mali byť povinne označené výrobným štítkom. Dôvodom má byť ich lepšia kontrola.

Rezort dopravy zámer novelizovať vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, avizoval prostredníctvom predbežnej informácie. Ako v nej uvádza, jedným z hlavných zámerov novely sú úpravy týkajúce sa plnenia niektorých technických požiadaviek pre bicykel s pomocným motorčekom, kolobežku s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidlo.

„Pôjde o doplnenie technických požiadaviek, podľa ktorých by bicykel s pomocným motorčekom, kolobežka s pomocným motorčekom alebo samovyvažovacie vozidlo mali byť označené výrobným štítkom,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Zlepší sa kontrola?

Dôvodom tohto opatrenia má byť najmä zlepšenie kontroly. „Na výrobnom štítku sú uvedené aj základné charakteristiky daného vozidla, čo následne umožní lepšiu kontrolu týchto vozidiel kontrolným orgánom (políciou),“ dodala hovorkyňa.

Novela vyhlášky by podľa ministerstva dopravy mala tiež priniesť ďalšie úpravy o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vyplývajúce z praxe, ktoré však v tejto fáze legislatívneho procesu nekonkretizuje. Rovnako by sa novelou mali zjednotiť požiadavky týkajúce sa sprievodných vozidiel pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu s technickými podmienkami pri povoľovaní zvláštneho užívania ciest.

Samotné pripomienkové konanie k novele vyhlášky by sa pritom podľa rezortu malo začať v júni, resp. júli tohto roka. Vtedy by sme sa mali tiež dozvedieť, od kedy by nové podmienky navrhované vo vyhláške mali byť účinné.