 Americké indexy za minulý týždeň v miernych stratách: Neistota z ďalších krokov Fedu udržiava akciové trhy v nervóznej nálade

Americké akciové indexy po nervóznom týždni v piatok vzrástli, celkovo však týždeň ukončili v miernom mínuse. Investori odhadovali výhľad ďalšieho vývoja amerických úrokových sadzieb. Nádeje, že by Fed mohol zmierniť svoju agresívnu monetárnu politiku, v posledných dňoch pominuli.

Silné údaje z trhu práce a výsledky maloobchodných tržieb naznačili, že ekonomika musí prejsť ešte dlhú cestu, kým vyššie náklady na požičiavanie povedú k takému poklesu, ktorý by prinútil Fed zvrátiť kurz.

Zvyšovanie úrokových sadzieb bude pokračovať

Z makroekonomických správ stáli v minulom týždni za pozornosť výsledky maloobchodných tržieb z USA, ktoré po septembrovej stagnácii v októbri medzimesačne vzrástli o 1,3 %, pričom sa očakávalo zvýšenie o 1 %. To prispelo k negatívnejšiemu sentimentu, keďže silnejšia štatistika naznačuje, že americká ekonomika by mohla zvládnuť aj ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

Graf: Vývoj maloobchodných tržieb v USA za posledných 12 mesiacov

Zdroj: tradingeconomics.com

Obavy z pokračovania agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb podporili aj komentáre predstaviteľov americkej centrálnej banky, vrátane prezidenta Fedu v St. Louis Jamesa Bullarda. Ten vyhlásil, že Fed musí pokračovať v nastavenom trende, pretože jeho doterajšie sprísňovanie menovej politiky malo len obmedzený vplyv na infláciu. Ako uvádza Bloomberg, sadzby musia podľa neho vzrásť aspoň na 5 % - 5,25 %.

Mnohí investori očakávajú, že Fed prestane zvyšovať sadzby začiatkom budúceho roka, no po určitý čas ich udrží na zvýšenej úrovni. To by mohlo mať negatívny vplyv na akcie, najmä tie s vysokým ocenením.

Index Dow Jones Industrial Average, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických spoločností, uzavrel podľa údajov The Wall Street Journal celý uplynulý týždeň v miernom mínuse 0,1 %. Širší index S&P 500 za posledných päť burzových dní odpísal 0,7 % a technologický Nasdaq Composite za týždeň klesol o 1,6 %.

Graf: Výkonnosť amerických indexov za posledný týždeň

Zdroj: wsj.com

Čo sa týka konkrétnych akciových spoločností a ich titulov, v minulom týždni stáli za pozornosť informácie o rekordnom prepúšťaní a žalobe hroziacej Amazonu a na druhej strane dobré kvartálne výsledky Walmartu, ktoré poslali cenu jeho akcií na polročné maximum.

Amazon avizuje najväčšie prepúšťanie vo svojej histórii

Amazon minulý týždeň oznámil, že plánuje zrušiť približne 10 000 pracovných miest, čo by predstavovalo rekordné personálne škrty spoločnosti. Americký internetový obchod sa tak pridáva k ostatným hráčom z technologického sektora, ktorí v rámci optimalizácie nákladov v dôsledku ekonomickej neistoty zavádzajú nevyhnutné úsporné opatrenia. Spoločnosti hlásia klesajúce príjmy, pretože ľudia sa vracajú k predpandemickým zvykom a reagujú na pretrvávajúcu infláciu a rastúce úrokové sadzby.

Amazon po celom svete zamestnáva vyše 1,5 milióna ľudí a podľa webu Statista patrí do top päťky najväčších zamestnávateľov na svete. Prepúšťanie sa bude týkať korporátnych a technologických aktivít v rámci divízií maloobchodu, ľudských zdrojov a zariadení vrátane virtuálnej asistenčnej služby Alexa.

Graf: Vývoj ceny akcií Amazonu za posledný rok

Zdroj: tradingeconomics.com

Firma čelí vysokým nákladom v dôsledku nadmerných investícií a na jej tržby mali v poslednom čase negatívny vplyv zmeny v nákupných zvyklostiach spotrebiteľov a vysoká inflácia. Spoločnosť podľa The Wall Street Journal vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka čistú stratu v celkovej výške 3 miliardy dolárov po tom, čo v roku 2021 dosiahla čistý zisk v hodnote približne 33 miliárd dolárov.

Akcie podniku od začiatku tohto roka stratili 40 % svojej hodnoty a v súčasnosti sa obchodujú na úrovni 94,14 dolárov za akciu. Olej do ohňa prilieva aj žaloba vo výške 1 miliardy dolárov, ktorej Amazon čelí v Británii. Tá tvrdí, že spoločnosť porušila britské a európske zákony o hospodárskej súťaži a zneužila svoje postavenie na trhu tým, že na svojej webovej stránke propagovala ponuky výhodné pre Amazon a vylúčila iných predajcov.

Akcie Walmartu na 6-mesačnom maxime

Zaujímavý vývoj zaznamenali akcie spoločnosti Walmart, ktorých cena v minulom týždni vzrástla na úrovne z mája tohto roka. Najväčší americký maloobchodný reťazec zverejnil ako jedna z posledných spoločností v rámci výsledkovej sezóny svoje kvartálne údaje, ktoré prekonali odhady.

Walmart medziročne znížil čistú stratu na 1,8 miliardy dolárov, po úprave o mimoriadne položky však vykázal zisk, ktorý prekonal očakávania analytikov. Tržby firma zvýšila o osem percent na 152,8 miliardy dolárov, pričom analytici odhadovali objem tržieb v hodnote 147,75 miliardy dolárov. Firma vo výsledkovej správe tiež zlepšila celoročný výhľad tržieb a ohlásila odkúpenie svojich akcií v hodnote 20 miliárd dolárov.

K pozitívnym dátam prispeli najmä predaj potravín, vlastných značkových vecí a sezónneho tovaru, vyššie ceny a návštevnosť obchodov, ktorá vzrástla o 2,1 %.

Graf: Vývoj ceny akcií Walmartu za posledný rok

Zdroj: tradingeconomics.com

Výsledky ovplyvnili mimoriadne náklady spojené s dohodou spoločnosti s cieľom urovnať kauzu známu v USA ako kríza opiátov, ktorá súvisí s nadmerným užívaním liekov proti bolesti. Walmart, ktorý v rámci svojich pobočiek prevádzkuje aj lekárne, sa v rámci urovnania sporu dohodol s úradmi na vyplatení 3,1 miliardy dolárov. Spoločnosť však podľa The Wall Street Journal uviedla, že dôrazne spochybňuje obvinenia vznesené v súdnych sporoch a že urovnanie nie je priznaním zodpovednosti.

Akcie maloobchodného giganta tento rok vzrástli o 2 % a minulý týždeň uzavreli na úrovni 150,23 dolárov za akciu.

FOMC zverejní zápis z posledného zasadnutia

Tento týždeň bude z pohľadu investorov kratší vzhľadom k sviatku Dňa vďakyvzdania. Americké akciové a komoditné trhy budú vo štvrtok a v piatok zatvorené. Pozornosť obchodníkov sa bude sústrediť na zápisnicu amerického Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC), ktorá bude zverejnená v stredu večer.

Ide o podrobný záznam zo stretnutia výboru, ktoré sa konalo začiatkom novembra. Ponúkne informácie o postoji FOMC k menovej politike, čo investori starostlivo sledujú. Správa môže totiž naznačiť ďalšie smerovanie budúcich rozhodnutí o úrokových sadzbách.