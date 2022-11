 Americké indexy minulý týždeň v červených číslach, trhy reagujú aj na pokračovanie zvyšovania úrokov

Zdroj: Zdroj: oPeniazoch

V minulom týždni sa vývoj na akciových trhoch niesol v znamení prepadu všetkých hlavných amerických akciových indexov. Kľúčovými udalosťami bolo zasadnutie americkej centrálnej banky a následná tlačová konferencia jej predsedu, ktoré doznievali až do konca týždňa. Časť strát si indexy v závere týždňa odpísali v reakcii na pozitívne výsledky z amerického trhu práce, ako aj v dôsledku vyberania ziskov pred víkendom.

Index Dow Jones ukončil podľa údajov The Wall Street Journal minulý týždeň s poklesom 1,4 %, čím prerušil sériu štvortýždňových rastov. Širší index S&P 500 sa prepadol o 3,3 % a technologický Nasdaq o 5,6 %.

Trhmi zahýbu takzvané „midterms“

Kľúčovou udalosťou tohto týždňa budú zrejme aj pre akciové trhy v Zámorí takzvané „midterms“, teda voľby do Snemovne reprezentantov a zhruba tretiny Senátu, ktoré sa konajú vždy v polovici volebného obdobia. Podľa agentúry Reuters majú totiž republikáni veľkú šancu prevziať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, hoci Senát by si demokrati mohli udržať.

Prvé výsledky volieb by mali byť známe už počas noci z utorka na stredu tohto týždňa. Reakcie trhov na výsledky volieb tak môžeme očakávať už v stredajšom obchodovaní.

Pokračovala výsledková sezóna

Náladu na trhoch však okrem politiky a makroekonomických ukazovateľov tradične ovplyvňujú aj firemné fundamenty jednotlivých spoločností, ktoré sa na burzách obchodujú a sú súčasťou kľúčových indexov. Aj v minulom týždni pritom pokračovala výsledková sezóna za tretí kvartál 2022, ktorá už priniesla okrem iného prepady tzv. big tech spoločností, ako sú Amazon, Meta alebo Microsoft, čo malo dopad aj na samotné technologické indexy.

Za minulý týždeň opäť reportovalo viacero zaujímavých firiem, z ktorých sme vybrali a bližšie popísali vývoj v Warner Bros Discovery a Starbucks.

Akcie Warner Bros Discovery pod tlakom

Na úvod je potrebné povedať, že výsledky Warner Bros Discovery za tretí kvartál nenaplnili očakávania analytikov.

Tržby firmy dosiahli 9,82 miliardy USD, analytici však odhadovali 10,37 miliardy USD. Čistá strata spoločnosti dosiahla v treťom štvrťroku 2,3 miliardy USD po strate 3,4 miliardy USD v druhom kvartáli.

Spoločnosť uviedla, že v treťom štvrťroku jej pribudlo 2,8 milióna zákazníkov priameho streamovania, čím sa ich celkový počet zvýšil na 94,9 milióna globálnych predplatiteľov. Ani v tomto ukazovateli tak očakávania trhu nenaplnila, keďže sa odhadovalo, že za reportované tri mesiace pridá 3,27 milióna zákazníkov. Cieľ sa nepodarilo dosiahnuť ani napriek rekordnému úspechu seriálu „House of the Dragon“.

Warner Bros Discovery pocítila dopady ekonomického spomalenia, najmä čo sa týka reklamy a tiež počtu predplatiteľov. Popasovať sa musela aj s nákladmi spojenými s reštrukturalizáciou po fúzii. Spoločnosť v podobe, ako ju poznáme dnes, totiž vznikla iba v apríli tohto roka spojením WarnerMedia a Discovery.

Generálny riaditeľ David Zaslav vyhlásil, že ich čaká ešte veľa práce a je potrebné urobiť niekoľko dôležitých rozhodnutí, je však úplne presvedčený o príležitostiach, ktoré má spoločnosť pred sebou.

Vedenie tiež poznamenalo, že HBO Max od svojho spustenia pred takmer tromi rokmi nezvýšila svoju cenu predplatného v porovnaní s inými streamovacími gigantmi, čo ho stavia do dobrej pozície, najmä v súvislosti so zlúčením streamovacích služieb HBO Max a Discovery+. K spojeniu by malo prísť na jar 2023, čo je skôr, ako bolo naplánované.

Mesačné predplatné a posledné zvýšenia cien vybraných streamovacích služieb v USA v amerických dolároch

Spoločnosť tiež napreduje so svojimi plánmi na spustenie bezplatnej streamovacej služby, ktorá by zarábala prostredníctvom reklám.

Akcie Warner Bros. Discovery ukončili týždeň s prepadom o viac ako 12% na úrovni 10,43 USD za akciu.

Graf: Vývoj ceny akcií Warner Bros. Discovery

Tržby Starbucks rástli nad očakávania

Úplne iný príbeh píše v tomto období známy kaviarenský reťazec Starbucks, ktorý minulý týždeň vykazoval firemné údaje za svoj štvrtý fiškálny štvrťrok. Firma totiž prekonala odhady analytikov, čo sa týka tržieb v dôsledku nárastu návštevnosti jej prevádzok a vďaka tomu, že americkí spotrebitelia míňali viac na drahšie nápoje.

Ako uvádza CNBC, tržby dosiahli rekordných 8,41 miliardy USD oproti očakávaným 8,31 miliardy USD.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Howard Schultz a hlavná finančná riaditeľka Rachel Ruggeri uviedli, že vo štvrtom fiškálnom štvrťroku a aj počas celého roka spoločnosť zaznamenala zrýchľujúci sa dopyt po káve na celom svete a výsledky demonštrujú prvé dôkazy úspechu investícií do reinvencií v USA. Zároveň chystané nastavenia pre rok 2023 pripravujú pôdu pre ďalší rok rekordného výkonu.

Akcie Starbucks uzavreli týždeň so ziskom 8,48 % na úrovni 91,86 USD za akciu.

Graf: Vývoj ceny akcií Starbucks