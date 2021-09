Tri dni na zmenu zdravotnej poisťovne: Rozhodujúcim je pre nás počet benefitov, je to však veľká chyba

Zdroj: Sophistic Pro finance

„V mnohých prípadoch rozhoduje počet benefitov, z ktorých väčšina je pre klienta aj tak absolútne nepodstatná,“ vraví Radoslav Valko, generálny riaditeľ a väčšinový akcionár poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance.

Každým rokom sa pre zmenu zdravotnej poisťovne rozhodnú desaťtisíce Slovákov. Urobiť tak môžu do 30. septembra, pričom si vyberajú medzi tromi zdravotnými poisťovňami na trhu - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými poisťovňami Dôvera a Union. „Na prvý pohľad sa môže zdať, že benefity zdravotných poisťovní sú podobné, či dokonca rovnaké, ale prax ukazuje opak,“ uviedol Radoslav Valko. Zásadný rozdiel pocítite už napríklad pri jednom z najznámejších benefitov - príspevku na dentálnu hygienu. Kým v jednej poisťovni postačí doklad o úrade odfotiť pomocou mobilnej aplikácie a do pár dní má klient peniaze na účte, v inej inštitúcii je to podstatne administratívne a časovo náročnejšie.



Tri základné rady, ktorými sa treba riadiť pri zmene zdravotnej poisťovne:

zazmluvnenosť zdravotníckych zariadení: pred zmenou poisťovne by sa mal poistenec informovať u svojho všeobecného lekára aj zubára, či je v poriadku, ak zmení poisťovňu. V praxi som sa už totiž stretol s tým, že nie každý lekár zmenu víta.

prehľadnosť, prístupnosť, komunikácia: v tomto bode jednoznačne vedú súkromné poisťovne, ktoré potrebujú mať spokojných zákazníkov. Obe súkromné poisťovne majú na komunikáciu s klientom moderné mobilné aplikácie, vďaka ktorým si vedia poistenci mnoho vecí vyriešiť z pohodlia domova.

benefity navyše: poisťovne dnes už nad rámec zákona ponúkajú klientom rôzne výhody. Ide napríklad o preplácanie liekov, rôznych nadštandardných zákrokov, zubnej hygieny atď. Repertoár benefitov je skutočne veľký, klient by sa však nemal rozhodovať podľa množstva, ale podľa kvality a využiteľnosti benefitov.



Cielenou zmenou a využívaním výhod zdravotných poisťovní podporujeme konkurenčné prostredie, keďže len zdravé konkurenčné prostredie núti poisťovne neustále zlepšovať svoje služby a výhody pre svojich poistencov. Avšak, špeciálny pozor na zmenu by si mali dávať poistenci, ktorí majú dlhodobo závažnú liečbu vyžadujúcu si špeciálne lieky či postupy, ako aj tí, ktorí sú závažne chorí.







„Špeciálne liečby sa musia v poisťovniach schvaľovať. Ak teda takýto klient prejde do novej poisťovne, jeho liečba musí byť odobrená. To je administratívne veľmi náročné a pre klienta to môže znamenať aj zamedzenie prístupu k liečbe,“ upozorňuje Radoslav Valko s tým, že takýmto klientom zmenu neodporúčajú: „Ak ju však aj napriek tomu chcú, je dobré sa na to pripraviť – zabezpečiť si zásobu liekov a nemať naplánované žiadne špeciálne zákroky počas januára.“



Počas januára preto, a na to netreba zabúdať, že zmena poisťovne je platná od začiatku nasledujúceho roka. To znamená, že ak do konca septembra tohto roka zmení klient poisťovňu, služby novej začne využívať až od 1. januára 2022.



Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť 4 spôsobmi:

1. online prihláškou: na webovej stránke zvolenej poisťovne je potrebné vyplniť tlačivo

2. návštevou pobočky: na každej pobočke vami zvolenej novej zdravotnej poisťovne s vami zamestnanec vypíše tlačivo o zmene

3. cez zákaznícku linku: zmenu zdravotnej poisťovne môžu poistenci vykonať aj cez telefón

4. cez finančného poradcu/sprostredkovateľa: ak máte svojho vlastného poradcu, ten všetko vybaví za vás