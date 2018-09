Plán na ochranu modrého neba posiela grafit do výšin

Zdroj: bloomberg

Peking svoj trojročný plán za čisté ovzdušie predstavil v júli, spočíva v rozšírení kontrolných mechanizmov, ktoré tlmia aktivity v konvenčných vysokých peciach a v továrňach, ktoré vyrábajú grafitové elektródy. Firmy recyklujúce železný šrot musia prechádzať na pece vyhrievané elektrickým oblúkom, kde sa grafitové elektródy používajú. Na každú tonu vyrobenej ocele sa spotrebujete zhruba 2,5 kilogramu. Spoločnosť Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities odhaduje, že do roku 2020 by sa podiel oblúkových pecí v celkovej produkcii kvôli čínskym reguláciám mohol zdvojnásobiť. V súčasnosti nepokrýva ani desať percent. Svetový dopyt po elektródach by mohol stúpnuť o 60 %.

Trh s grafitom má svoje špecifiká. Vysoké náklady na stavbu a fungovanie továrne, malá ponuka surovín, technológie na výrobu elektród a stále prísnejšie ochrana životného prostredia spôsobujú nedostatok investícií. Za 41 rokov, keď začal fungovať HEG, sa na trhu neobjavila nová konkurencia. Samotný HEG sa dostal do straty prvýkrát až pred troma rokmi, kedy sa musel vyrovnať s nadbytkom ocele na svetovom trhu. Teraz chce ale firma zvýšiť kapacitu existujúcej továrne o štvrtinu na 100 000 ton, čo podľa odhadov spoločnosti potrvá minimálne 2,5 roka.







Okrem grafitu rastú aj ceny elektród. Väčšina dodávkových kontraktov má ročnú fixáciu. V tomto fiškálnom roku by producenti mali dostať zhruba 14 500 USD za tonu. V roku 2016 - 2017 to bolo 2446 USD. Na vývoznom trhu ale jednorazová dodávka môže vraj aktuálne stáť aj 25 000 USD za tonu.

Nedostatok grafitu nachádza odozvu po celom svete. Hodnota japonskej spoločnosti Showa Denko KK, ktorá je lídrom v odvetví, sa strojnásobila na 6,7 ​​bilióna USD. Firma už uvažuje o nákupe aktivít v Európe.







Podobne je na tom konkurenčný Tokai Carbon. Kým pred dvoma rokmi bola jeho hodnota 691 miliónov dolárov, teraz to je 3,8 miliardy. Firma navyše predpovedá, že trh na vrchole nebude ešte ďalšie štyri alebo päť rokov.







Akcie amerického producenta GrafTech International vzrástli od aprílového burzového debutu o 15 %. Akcie indickej Graphite India rástli od vlaňajšieho januára o viac ako 1200 %. Ešte lepšie je na tom spoločnosť HEG, ktorá stúpla na 26-násobok. Obe firmy posielajú na svetový trh s grafitom spolu zhruba štvrtinu dodávok. Akcie, kvôli nedostatku elektród, môžu rásť aj v nasledujúcich dvoch rokoch.