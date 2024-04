Dobré správy pre majiteľov elektromobilov: Google prichádza s užitočnými novinkami!

Foto: unsplash.com/Eren Goldman

Počet majiteľov elektromobilov stále pribúda, čo si uvedomujú aj rôzne spoločnosti. Google preto prichádza s novinkami, ktoré majú zlepšiť zážitok z jazdy.

Pri jazde elektrickým vozidlom musíte myslieť hlavne na to, kde ho nabijete. Google vás chce tejto povinnosti ušetriť, pretože prichádza s uľahčením vyhľadávania informácií o nabíjacích staniciach pre elektromobily.

Ako uvádza Google vo svojom blogu, nové funkcie zavádza pre Mapy aj pre vyhľadávanie. Vďaka týmto aktualizáciám môžete ľahko nájsť konkrétne informácie o umiestnení nabíjačiek pre elektromobily, plánovať nabíjacie zastávky na cesty a podobne.

Jednoduchšie vyhľadávanie presných miest nabíjačiek

Nájdenie presného miesta nabíjacej stanice pre elektromobily môže byť niekedy náročnejšie a nepresné, no presne proti tomuto chce Google bojovať.

„V najbližších mesiacoch začneme v Mapách zobrazovať súhrny poháňané umelou inteligenciou, ktoré budú opisovať konkrétnu polohu nabíjačky na základe užitočných informácií z recenzií používateľov, aby ste mohli presne nájsť, kam sa máte vybrať,“ približuje. Navigácia vám môže poskytnúť presný opis aj v podzemnom parkovisku, aby ste zbytočne neblúdili.

Tieto informácie bude získavať z množstva recenzií, ktoré majitelia elektrických áut uverejňujú v aplikácii Mapy. Práve tie pomáhajú poskytovať presné a aktuálne informácie o miestach, kde sú aké nabíjacie stanice. Aplikácia vás po novom vyzve na poskytnutie ďalších podrobností o vašej skúsenosti, napríklad aký typ nabíjania ste použili a ako dlho ste čakali. To následne môže pomôcť ďalším vodičom.

Už čoskoro by malo byť v aplikácií vidieť aj najbližšie dostupné nabíjačky a dostupnosť portov v reálnom čase, ako aj rýchlosť nabíjania. „Táto aktualizácia sa bude zavádzať celosvetovo, počnúc vozidlami so zabudovaným systémom Google v nasledujúcich mesiacoch,“ dodal technologický gigant.

Ľahšie plánovanie dlhých ciest

Okrem toho, že budete môcť v aplikácii ľahšie nájsť umiestnenie nabíjacích staníc, Google chce používateľom pomôcť aj pri plánovaní dlhších ciest. To sa týka vozidiel so zabudovanou funkciou Google. „Ak teda plánujete letný výlet s viacerými zastávkami, Mapy vám na základe úrovne nabitia batérie navrhnú najlepšie nabíjacie zastávky po ceste. Táto funkcia bude celosvetovo dostupná v najbližších mesiacoch pre vozidlá so zabudovanou funkciou Google,“ upresnila spoločnosť.

Riešenie by mala poskytnúť aj pre tých, ktorí plánujú počas cestovania niekde prespať. Na stránke google.com/travel si vďaka novému filtru pre elektromobily budete môcť vybrať hotely, ktoré ponúkajú nabíjanie elektromobilov priamo na mieste.