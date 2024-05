V Neapole vyhral stávkujúci za dve eurá v lotérii 101 miliónov eur

Foto: Pixabay.com/fotoblend

V talianskej Neapole vyhral jeden stávkujúci za dve eurá v lotérii Superenalotto 101 miliónov eur (asi tri miliardy korún), informovala agentúra ANSA. Zatiaľ nie je jasné, kto je šťastným výhercom, podľa talianskych médií ním môže byť aj turista.

„Je nemožné povedať, kto to bol,“ povedal médiám Salvatore, majiteľ obchodu, kde niekto šesť šťastných čísel vsadil a ktorý je na rušnej ulici Via Toledo. „Samozrejme, bol by som rád, keby bol výhercom niekto z našej štvrte. Poznám veľa ľudí, ktorí by to potrebovali,“ dodal. „Je to veľa peňazí …a nepovedal by som nie, keby mi chcel výherca časť dať,“ povedal tiež Salvatore.

Podľa miestnych médií ide o jednu z najvyšších výhier v tejto obľúbenej lotérii. Rekord v nej si vyžiadal vlani, keď si jackpot 371 miliónov eur rozdelilo 90 výhercov. Na každého tak pripadli asi štyri milióny eur.