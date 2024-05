Je Muskov mozgový implantát naozaj bezpečný? Neuralink priznal prvé problémy!

Foto: unsplash.com/Hal Gatewood

Elon Musk a jeho startup Neuralink sa snažia skvalitniť život ochrnutým ľuďom. Ich mozgový implantát by im mal uľahčiť bežné fungovanie. Je to ale naozaj bezpečné?

Prvý mozgový implantát Link bol úspešne aplikovaný v januári tohto roka. Prvým účastníkom PRIME štúdie sa stal 29-ročný Noland Arbaugh s poranením miechy. Cieľom Neuralinku je poskytnúť vysoko výkonné rozhranie, ktoré zlepší ovládanie digitálnych zariadení pre ľudí s kvadruplégiou, čím uvoľní ich osobný a profesionálny potenciál.

„Cieľom štúdie PRIME je preukázať, že Link je bezpečný a užitočný v každodennom živote. Budeme na diaľku monitorovať jeho technickú výkonnosť a kvantifikovať akýkoľvek prínos, ktorý poskytuje, prostredníctvom časového rozlíšenia trvania samostatného používania a hodnotenia, ako ovplyvňuje kvalitu života účastníkov štúdie,“ uviedol Neuralink vo svojom blogu.

Mozgový implantát mu skvalitnil život

Noland doteraz používal stylus, ktorý mu opatrovateľ vložil do úst. Takto ovládal tablet, avšak mohol to robiť len vo vzpriamenej polohe. Pri dlhodobom používaní to už nie je veľmi komfortné. Mladík sa teší, že po 8 rokoch je schopný robiť veci, ktoré doteraz nemohol a nevedel.

„Najväčší komfort spočíva v tom, že môžem ležať v posteli a používať Link. Pri akejkoľvek inej asistenčnej technológii mi musel niekto iný pomáhať alebo som musel sedieť. Sedenie spôsobuje psychický a telesný stres, ktorý by mi spôsobil preležaniny alebo kŕče. Umožňuje mi to žiť v mojom vlastnom čase, nepotrebujem, aby ma niekto počas dňa upravoval,“ prezradil účastník PRIME štúdie po testovaní implantátu.

Noland po operácii používal zariadenie Link na ovládanie svojho notebooku. Pomocou neho môže hrať počítačové hry, surfovať po internete a používať ďalšie rôzne aplikácie. A to všetko ovládaním kurzora svojou mysľou. Vďaka tomu mohol obnoviť kontakt nielen so svetom, ale aj s priateľmi a rodinou. V niektoré dni ho používa 8 až 10 hodín denne.

Neuralink zaznamenal prvé problémy

Neuralink o prvých problémoch prehovoril vo svojom blogu. Ako uvádza portál CNBC, malo sa tak stať až po tom, čo na tento problém upozornil The Wall Street Journal. Podľa dostupných informácií sa mala časť mozgového implantátu pokaziť.

Systém spoločnosti Link zaznamenáva nervové signály pomocou 1 024 elektród v 64 „vláknach“, ktoré sú tenšie ako ľudský vlas. A práve niektoré z týchto vlákien sa v Nolandovom mozgu stiahli, čo spôsobilo zníženie počtu účinných elektród. Kvôli tomu mohla byť ovplyvnená rýchlosť a presnosť merania Linku. O presných počtoch Neuralink neinformoval.

Spoločnosť Neuralink uviedla, že ako riešenie upravila algoritmus záznamu, vylepšila používateľské rozhranie a pracovala na zlepšení techník na prevod signálov na pohyby kurzora. Tieto vylepšenia viedli k rýchlemu a trvalému zlepšeniu BPS, ktoré teraz prekonalo pôvodný výkon Nolanda. Údajne zvažovala aj odstránenie implantátu, avšak tento problém nepredstavoval pre účastníka priame riziko pre bezpečnosť.

Keďže ide o prvého účastníka tejto štúdie, dalo sa počítať s možnými problémami. Noland je ale s používaním zatiaľ veľmi spokojný a nie je vylúčené, že tento implantát neskôr pomôže aj iným pacientom. Neuralink vyzýva ľudí, aby sa prihlásili na testovanie.