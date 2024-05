Dobrá správa pre motoristov: Tieto úseky diaľnic a rýchlostných ciest budú už čoskoro bez poplatku! (prehľad úsekov)

PREHĽAD ÚSEKOV Foto: TASR

Motoristi cestujúci v okolí viacerých slovenských miest nebudú musieť uhrádzať diaľničnú známku. Vybrané úseky diaľnic či rýchlostných ciest budú totiž od júla tohto roka oslobodené od povinnosti mať pri ich využívaní uhradený poplatok.

Rezort dopravy už pripravil aj príslušnú vyhlášku s cieľom odkloniť dopravu z miest hlavne na diaľničné obchvaty a tým zlepšiť dopravu v samotných mestách. Motoristi sa tak môžu tešiť na takmer 200 kilometrov úsekov nepodliehajúcich úhrade diaľničnej známky.

Zámer oslobodiť obchvaty niektorých miest od diaľničných známok oznámil premiér Robert Fico s ministrom dopravy Jozefom Rážom ešte minulý mesiac po kontrolnom dni na rezorte dopravy. Premiér avizoval, že tento krok v prospech motoristov sa bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc či Prešova. Ministerstvo dopravy už pripravilo aj návrh vyhlášky, v ktorom zverejnilo konkrétne úseky ciest bez poplatku. V praxi by sa tak na ne mohli vydať motoristi bez obáv z pokuty od začiatku júla.

Pomôže oslobodenie od poplatku za využívanie obchvatov vybraných miest odľahčiť v nich dopravu? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Účelom vyhlášky je ustanoviť zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, ide najmä o diaľničné úseky tvoriace obchvaty vytypovaných miest, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky,“ priblížil rezort dopravy. Cieľom ministerstva je čiastočný odklon dopravných prúdov z vnútromestského prostredia na diaľničné obchvaty niektorých miest. Zabezpečiť by sa tým mohla vyššia priepustnosť mestských prieťahov a miestnych ciest a tento krok by taktiež mohol pomôcť predchádzať dopravným zápcham a hluku.

Vodiči by tak od leta tohto roka mohli pri využívaní nespoplatnených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest ušetriť tisíce eur. Rezort dopravy vyčíslil aj očakávané výpadky Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pri predaji diaľničných známok. V tomto roku by to mala byť suma blížiaca sa k 100-tisíc eurám a v ďalších troch rokoch každoročne takmer 200-tisíc eur. „Predpokladané zníženie príjmov NDS v príslušnej výške predstavuje expertný odhad na základe predikcie správania sa vodičov. Negatívny vplyv bude v rovnakej výške kompenzovaný znížením celkových výdavkov NDS na činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona,“ dodáva rezort dopravy.

Na nespoplatnené úseky ciest budú podľa vyhlášky upozorňovať dopravné značky. Začiatok vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, bude označený dopravnou značkou „Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou“.

Zdroj: cdb.sk

Koniec vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, bude zase označený ako „Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou“.