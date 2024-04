Pobaltské krajiny varujú, že rušenie signálu GPS môže spôsobiť leteckú katastrofu

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Mick Haupt

Pobaltské krajiny varovali, že rušenie signálu GPS, z ktorého je obviňované Rusko, by mohlo spôsobiť leteckú katastrofu. Napísal to britský list Financial Times (FT). Ministri zahraničia Estónska, Litvy a Lotyšska podľa neho cez víkend oddelene varovali pred rizikami spojenými s rušením satelitného navigačného systému v oblasti Baltského mora, keď sa museli vrátiť dva lietadlá mieriace z Fínska do Estónska.

Rušenie GPS podľa FT v oblasti Baltského mora v posledných týždňoch zintenzívnilo. Vo štvrtok a v piatok sa kvôli nemu vrátili do Fínska dve lietadlá spoločnosti Finnair, ktorá mierila z Helsínk do estónskeho Tartu. „Keď vám niekto za jazdy v noci vypne predné svetlá, je to nebezpečné. Situácia v Pobaltí v blízkosti ruských hraníc začína byť príliš nebezpečná na to, aby sme to ignorovali,“ povedal šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis.

„To, čo sa deje s GPS, považujeme za súčasť nepriateľských aktivít Ruska a rozhodne o tom budeme hovoriť s našimi spojencami. Takéto akcie sú hybridný útok a predstavujú hrozbu pre našich ľudí aj pre bezpečnosť. My ich nebudeme tolerovať,“ uviedol jeho estónsky náprotivok Margus Tsahkna. Podobne sa vyjadrila aj lotyšská ministerka zahraničia Baiba Bražeová, ktorá povedala, že podobné incidenty Riga berie vážne a je kvôli nim v kontakte s ďalšími štátmi.

Rušenie GPS sa v posledných mesiacoch dotklo desiatok tisíc civilných letov

Podľa odborníkov sa rušenie GPS v posledných mesiacoch dotklo desiatok tisíc civilných letov. Narušilo tiež navigačné signály, ktoré používajú plavidlá v Baltskom mori, čo viedlo k varovaniu švédskeho námorníctva ohľadom bezpečnosti lodnej dopravy, píše FT.

Pobaltskí predstavitelia sú podľa neho presvedčení, že za rušením navigačných signálov v regióne stojí Rusko. A to ako zo svojej pevniny, tak z Kaliningradskej oblasti, ktorá je vkliesnená medzi Poľskom a Litvou. Denník upozorňuje na vyjadrenie nemenovaného činiteľa, podľa ktorého jedna z teórií spomína možnosť, že sa tak Rusko snaží chrániť Kaliningrad pred potenciálnymi útokmi ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ukrajina sa bráni už vyše dvoch rokov rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Kremeľ na žiadosť o komentár nereagoval.