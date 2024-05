Usilovať sa o ruský plyn dodávaný cez Ukrajinu alebo radšej hľadať inde? Názor Slovákov vás prekvapí! (prieskum)

PRIESKUM Tranzitná zmluva medzi Ruskom a Ukrajinou je platná do konca roka. Čo bude potom zatiaľ jasné nie je. Foto: unsplash.com/Martin Adams

Budúcnosť tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, a teda aj na Slovensko, zostáva zahalená rúškom tajomstva. Už koncom tohto roka totiž vyprší tranzitná zmluva medzi Ruskom a Ukrajinou a naši východní susedia z pochopiteľných dôvodov žiadny ďalší kontrakt s agresorom podpisovať nechcú. Hoci sa predsa len spomínajú možnosti, ako by sa dal tranzit ruského plynu cez Ukrajinu predĺžiť, názor Slovákov, ako by sme sa mali zachovať, vás zrejme prekvapí.

Možnosť pokračovania v preprave ruského plynu na Slovensko a potenciálne ďalej do Rakúska otvoril už v januári predseda vlády Robert Fico na rokovaní s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Medzičasom odznelo mnoho protichodných vyjadrení, nakoniec sa však ukazuje, že nejaké možnosti pokračovania tranzitu cez Ukrajinu zostávajú v hre. A to tak, že by zmluvy a prepravu cez Ukrajinu zazmluvňovali priamo európski partneri. Otázkou však zostáva, či by sa malo Slovensko spoliehať na takéto dodávky plynu, alebo radšej hľadať nejakú inú alternatívu.

Aj napriek tomu, že aktuálne nie je jasné, kde a ako by bolo možné zabezpečiť alternatívne dodávky plynu, Slováci majú na vec prekvapivo celkom jasný názor. Až 48 percent respondentov v marcovom prieskume spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk totiž uviedlo, že sú skôr za hľadanie alternatívnych zdrojov dodávok plynu. Naopak, Slovensko by sa malo primárne snažiť o predĺženie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu podľa 38,4 percenta opýtaných.

Výsledky prieskumu ukazujú, že z pohľadu Slovenska sa predĺženie tranzitnej zmluvy viac pozdáva mužom ako ženám. Muži vidia ako najlepšiu voľbu doterajšiu cestu plynu vo viac ako 47-percentách odpovedí, zatiaľ čo u žien je to niečo menej ako 30 percent. Naproti tomu by sa o nájdenie alternatívneho zdroja pokúšalo 44 percent respondentov a až 52,1 percenta respondentiek. Na danú otázku z energetickej oblasti nevedelo odpovedať 14,6 percenta mužov a 22 percent žien.

Snahu o udržanie ruského plynu a jeho aktuálnej cesty by nehodnotili pozitívne najmä mladí či vysokoškolsky vzdelané osoby. O nájdenie novej alternatívy by sa usilovalo 59,7 percenta respondentov do 34 rokov a 62,7 percenta dopytovaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Opačným smerom by sa vydalo 29,9 percenta mladých a 37,5 percenta opýtaných s najvyšším stupňom vzdelania. V prospech udržania ukrajinského koridoru hlasovali obyvatelia východného Slovenska, u ktorých skončil pomer 47,4 percenta ku 44,9 percentám.