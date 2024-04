Vláda sa chce dostať k peniazom bežných ľudí: Musí to byť výhodné pre štát aj obyvateľov, tvrdí minister Kamenický!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: SITA

Myšlienky o aktivovaní úspor bežných ľudí v prospech investícií do veľkých štátnych projektov naberajú po vyjadreniach premiéra Roberta Fica reálnejšie kontúry. Podarí sa rezortu financií realizovať už dlho zvažovaný plán emitovania dlhopisov pre obyvateľov?

Ministerstvo financií (MF) SR uvažuje nad možnosťou vydávať štátne dlhopisy, ktoré by si mohli kúpiť priamo bežní ľudia. Ich úročenie by bolo zaujímavejšie ako na účtoch v bankách, zároveň by bolo výhodnejšie aj pre štát oproti predaju na finančných trhoch. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to konštatoval šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Ide podľa neho o jeden zo spôsobov, ako aktivovať súkromné zdroje na podporu ekonomiku, ako o tom už viackrát hovoril aj premiér Robert Fico (Smer-SD). „Je na tých ľuďoch, či sa rozhodnú za úrok, ktorý je oveľa lepší ako dostávajú na bežných účtoch, investovať do takýchto štátnych dlhopisov,“ priblížil Kamenický s tým, že by išlo o dobrovoľnú aktivitu. V minulosti takto postupovali aj iné krajiny a bolo to úspešné.

Legitímna je podľa ministra aj diskusia o aktivácii zdrojov z druhého dôchodkového piliera na Slovensku, keďže v súčasnosti sú tieto peniaze väčšinou investované v zahraničí. „Je legitímna otázka, a to nie je nová vec, baviť sa o tom, že by dôchodkové správcovské spoločnosti investovali aj do štátnych dlhopisov a podobných nástrojov. O to menej si bude musieť štát požičiavať na medzinárodných trhoch,“ vysvetlil Kamenický.

Tieto úvahy však podľa neho nie sú uzavreté a vo vládnej koalícii diskutujú o rôznych konsolidačných opatreniach. „Nebudem dopredu hovoriť o ničom, kým sa nebudeme baviť na koaličnej rade. Nebudem špekulovať, sú to vážne veci. Prídem s tým až vtedy, keď to budeme mať dohodnuté v koalícii,“ avizoval.

Podpora aj z opozície?

Vydávanie tzv. retailových štátnych dlhopisov, určených pre bežných ľudí, je podľa opozičného poslanca a podpredsedu finančného výboru parlamentu Mariána Viskupiča (SaS) rozumný nápad. „Len to treba rozumne zrealizovať a je to úplne v poriadku,“ konštatoval v diskusii.

Výhrady však má k útokom na druhý dôchodkový pilier. Aj keď to zatiaľ nikto nechce potvrdiť, vláda robí podľa Viskupiča všetko pre to, aby ho znovu otvorila a získala odtiaľ súkromné úspory ľudí. Pripomenul, že SaS v tejto súvislosti predložila návrh ústavného zákona na ochranu dôchodkového systému na Slovensku.

„Zákon by stanovil nedotknuteľnosť a súkromné vlastníctvo dôchodkových úspor. Sme opozícia, 90 hlasov nemáme, ale predkladáme to, aby sa o tom diskutovalo. Mohlo by to byť zaujímavé pre všetkých,“ predpokladá opozičný poslanec. Rozpočtovo najzodpovednejšia by podľa neho mala byť v súčasnosti práve vláda, pretože situácia verejných financií je veľmi zlá.

Rovnako ako pri iných opatreniach nechcel Kamenický zatiaľ bližšie komentovať ani prípadné úpravy daňového bonusu na deti, ktorý výrazne zvýšila ešte predchádzajúca vláda. Podľa vlastných slov podporuje, aby bol tento systém spravodlivejší, viac pomáhal chudobnejším a menej bohatším ľuďom, ktorí to až tak nepotrebujú. S tým súhlasil aj Viskupič. Súčasný systém je podľa neho nastavený zle a prihovára sa za vyššiu adresnosť štátnej podpory.