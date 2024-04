Európska únia by na zastavenie prílevu elektromobilov z Číny potrebovala vysoké clá

Elektromobil. Foto: unsplash.com/Possessed Photography

Na zastavenie prílevu lacných elektromobilov z Číny by Európska únia musela na dovoz týchto vozidiel uvaliť clá okolo 50 percent. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Rhodium Group, na ktorú upozornil britský list Financial Times (FT). Európska komisia (EK) vlani začala vyšetrovať dotovanie výroby elektromobilov v Číne a podľa listu sa predpokladá, že vyšetrovanie bude dokončené v najbližších týždňoch.

„Očakávame, že Európska komisia uvalí clá v rozpätí od 15 do 30 percent. Aj keď budú clá na hornej hranici tohto rozpätia, niektorí čínski výrobcovia budú pri vozidlách vyvážaných do Európy ďalej dosahovať solídne ziskové marže vďaka svojim značným výhodám na strane nákladov,“ uviedla podľa FT spoločnosť Rhodium Group. „Aby prestal byť európsky trh pre čínskych výrobcov elektromobilov atraktívny, boli by pravdepodobne potrebné clá v rozpätí 40 až 50 percent,“ dodala.

Pre podniky kontrolujúce veľkú časť svojho dodávateľského reťazca, ako je čínska automobilka BYD, by podľa správy museli byť clá zrejme ešte vyššie. Spoločnosť BYD teraz napríklad svoj model Seal U predáva v Číne za 20 500 eur a v Európskej únii za 42 000 eur. V Číne tak na jednom vozidle podľa odhadov zarobí 1300 eur, zatiaľ čo v EÚ zisk na jeden automobil dosahuje 14 300 eur. BYD má teda silnú motiváciu automobily do EÚ vyvážať, upozorňuje Rhodium Group.

Pri 30-percentnom cle by stále dosahovali v EÚ o 15 percent vyšší zisk na jedno vozidlo než v Číne

Dovoz do EÚ už teraz podlieha desaťpercentnému clu, čo v prípade modelu Seal U predstavuje zhruba 2100 eur na jedno vozidlo. „Podľa našich výpočtov by pri 30-percentnom cle firma stále dosahovala v EÚ o 15 percent vyššieho zisku (na jeden voz) než v Číne. To znamená, že vývoz do Európy by zostal veľmi atraktívny,“ píše sa v správe.

Európska komisia začala vyšetrovať dotovanie výroby elektromobilov v Číne vlani v októbri. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vlani v septembri Peking obvinila, že zaplavuje svetové trhy elektromobilmi, ktorých ceny sú umelo nízke vďaka obrovským štátnym dotáciám.

Dovoz elektromobilov vyrobených v Číne vlani dosiahol 11,5 miliardy dolárov

Hodnota dovozu elektromobilov vyrobených v Číne do EÚ vlani dosiahla 11,5 miliardy dolárov. Prudko tak vzrástla z 1,6 miliardy dolárov v roku 2020. Údaje zahŕňajú okrem áut čínskych značiek aj autá zahraničných značiek vyrobených v Číne, píše Financial Times.