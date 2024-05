Na Slovensku budeme mať už o pár rokov nedostatok elektriny!

Foto: freepik.com/evening_tao

Bez elektriny si už moderný život nevieme ani predstaviť. Mať dostatok elektriny však nie je samozrejmosťou.

Už o pár rokov, konkrétne po roku 2030, sa budeme musieť na Slovensku spoľahnúť na dovoz elektriny z iných krajín. A chýbať nám jej môže ešte viac, keďže hrozí, že sa u nás prestanú stavať elektrárne vyrábajúce ekologickú a lacnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energií.

Elektriny budeme spotrebovávať viac

Menej plynu a viac elektriny. To je cesta nielen ako sa odpojiť od závislosti na ruskom plyne, ale aj ako bojovať s klimatickými zmenami. Viac elektriny budú spotrebovávať nielen firmy, ale aj domácnosti, ktoré postupne budú prechádzať z plynových kotlov na elektrické, kombinované napríklad s tepelnými čerpadlami. Pri spaľovaní plynu či uhlia totiž vznikajú emisie, ktoré prispievajú k otepľovaniu našej planéty. A Európa má v pláne s tým niečo robiť.

Ani na Slovensku nemôžeme pred klimatickými zmenami zatvárať oči. Je to problém, ktorý sa týka aj nás. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy z dielne Ministerstva životného prostredia SR počíta s tým, že po roku 2025 sa zvýši priemerná teplota pôdy na našom území o 1 °C a priemerné hodnoty vlhkosti pôdy poklesnú asi o 10 %. A to najmä v oblastiach Slovenska, ktoré majú v súčasnosti najlepšie podmienky pre poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo. Čo to znamená? Na dopestovanie plodín budeme potrebovať čoraz viac vody.

Rýchla, ekologická a lacná alternatíva

Aj štát už dnes otvorene počíta s tým, že napriek spusteniu nových jadrových elektrární budeme po roku 2030 musieť elektrinu dovážať. Alternatívou, ako si zabezpečiť vlastnú a lacnú elektrinu sú tzv. obnoviteľné zdroje energií, teda veterné, vodné či solárne elektrárne. Tieto elektrárne sa totiž dajú postaviť relatívne rýchlo. Aj preto sa Slovensko aj voči Európskej komisii zaviazalo zvýšiť využívanie týchto ekologických zdrojov elektriny.

Realita však môže byť iná. Nielenže sa u nás prestanú tieto elektrárne stavať, ale hrozí dokonca aj to, že už existujúce ukončia výrobu elektriny. Stopku im môže dať návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na zvýšenie poplatku za pripojenie týchto elektrární do siete, tzv. G-komponent, a to až o 233 %. Po zvýšení tohto poplatku by sa výrobcom neoplatilo elektrinu u nás vyrábať, keďže by ju predávali so stratou. Hrozí nám teda, že naša závislosť na dovoze elektriny z iných krajín ešte viac vzrastie.

Zlá správa aj pre zamestnanosť

Zlou správou je plánované zvyšovanie G-komponentu aj pre regióny. Zelená elektrina je čoraz väčším lákadlom aj pre výrobné firmy, ktoré chcú nahrádzať vo svojej výrobe životné prostredie

zaťažujúce zdroje energií. Bez toho, aby tu bolo možné vybudovať, alebo kúpiť zelenú elektrinu, nás môžu začať obchádzať. Svoje závody budú stavať v iných krajinách, ktoré intenzívne podporujú výstavbu zelených zdrojov, medzi ktoré patria aj Česká republika, Poľsko či Maďarsko. Slovensko tak môže nielen platiť za elektrinu výrobcom v zahraničí, ale aj prísť o tisícky pracovných miest. Aj preto zostáva len dúfať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prehodnotí svoj návrh na zvyšovanie poplatkov.

