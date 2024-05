Zlatá horúčka pokračuje: Investori sú za ligotavý kov ochotní platiť čoraz viac! Čo je za tým?

Foto: pexels.com/Michael Steinberg

Za zdanlivo nezastaviteľným pochodom cenného kovu nahor sú najmä novinky z trhu práce a menová politika USA.

Inflácia, vysoké dlhy štátov či vojny v Európe aj na Blízkom východe. Zlato je pre investorov dnes horúcou a vyhľadávanou komoditou v portfóliu. Žltý kov sa pri hodnote takmer 2400 dolárov za uncu nachádza na svojich historických maximách a v náraste pokračuje aj naďalej. Čo je za tým?

Hlavným ťahúňom najväčší svetový trh

Zlatu pomáhajú najmä najnovšie správy z amerického trhu práce, ktorý začal konečne – po dvoch rokoch prudkého sprísňovania finančných podmienok – spomaľovať. Na cenu zlata v súčasnosti najviac vplýva práve monetárna politika v Spojených štátoch. Investori sa obávali inflácie, ktorej pokles sa v najsilnejšej ekonomike sveta USA v poslednom čase zastavil. Najnovšie čísla z amerického trhu práce však prekvapili smerom nadol a najväčšia ekonomika sveta vytvorila menej pracovných miest, ako analytici odhadovali.

Slabnúce inflačné tlaky viedli k úvahám o skoršom znižovaní úrokových sadzieb tamojšou centrálnou bankou Fed a následne aj k nižším úrokom na dlhodobých aj kratších dlhopisoch. To investori vyhodnotili ako impulz na ďalšie kolo nákupov zlata. Pokles úrokov na dlhopisoch tak zlatu výrazne pomohol.

Zlato neposkytuje nijaký výnos vo forme kupónu alebo dividendy, rast úrokov na štátnych dlhopisoch mu tak škodí. Naopak, znižovanie úrokov je pre jeho cenu dobrou správou.

Geopolitické problémy a dlhy vyspelých štátov

Komodite sa darilo aj počas posledného mesiaca. V apríli si pripísalo 2,5 percenta a od začiatku roka sa obchoduje vyššie o viac ako 10 percent. „K rastu prispieva okrem pretrvávajúcej zvýšenej geopolitickej nervozity aj fakt, že centrálne banky ho vo veľkom nakupujú v rámci určitej diverzifikácie od dolára,“ uvádzajú analytici J&T Banky vo svojej analýze.

Ceny zlata podporili aj obavy z ďalšieho pretrvávania problémov na Blízkom východe. Tam vedie Izrael vojnu proti palestínskemu hnutiu Hamas. Konflikt priniesol vysídlenie státisícov ľudí a humanitárnu katastrofu. Ďalšie faktory sú ekonomické.

Deficit Spojených štátov je najvyšší v histórii v mierových časoch a dlh sa pohybuje okolo úrovne sto percent hrubého domáceho produktu. Vysoké verejné dlhy v eurozóne ešte zvyšujú atraktivitu zlata, ktoré má status bezpečného prístavu a práve v prípade problémov s verejnými financiami tam putujú úspory investorov.

Považujete zlato za dobrú investičnú príležitosť? Áno Nie Odoslať odpoveď

Okrem diania na Blízkom východe, dlhov Ameriky aj Európy, ovplyvňujú ceny žltého kovu aj spotrebitelia v druhej najväčšej ekonomike sveta. Čínske domácnosti dnes tvoria vysokú mieru úspor. Tie však kvôli domácim problémom realitného trhu nemajú kam poslať. Spolu s realitným trhom v Číne padajú aj akciové trhy. Veľká časť voľných prostriedkov tak smeruje práve do zlata.

V posledných troch týždňoch si zlato podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho prechádza miernou konsolidáciou. Od svojich vrcholov na úrovni 2430 dolárov za uncu, ktoré dosiahlo v strede apríla, sa tak v súčasnosti nachádza o približne 3,5 percenta nižšie. “Dôvodom poklesov nebol len predošlý prudký nárast cien, keďže zlato od polovice februára do polovice apríla dokázalo vzrásť o viac ako 20 percent, ale taktiež aj ukľudnenie situácie na Blízkom východe,” dodáva Nemky.

Akým smerom sa zlato bude uberať?

Keďže zlato je vnímané ako poistenie proti významným geopolitickým rizikám, akým napríklad bol prvý priamy konflikt Iránu s Izraelom, tak zlatu sa v tomto prostredí pomerne darí a jeho hodnota rastie. Nakoniec sa však nepotvrdila hypotéza o aktívnom konflikte medzi týmito stranami a časť rizikovej prirážky, ktorá sa na zlate z dôvodu potencionálnej eskalácie nachádzala, bola vymazaná a ceny zlata podľa analytika mierne skonsolidovali.

V tomto týždni si ešte zlato môže prejsť miernymi turbulenciami, keďže budú zverejnené údaje o americkej spotrebiteľskej inflácii. V prípade, že by sa tak potvrdila hypotéza, že ekonomika a spotrebiteľské ceny nerastú takým tempom, ako sa očakávalo, tak to by mohlo aj naďalej potvrdiť rýchlejšie znižovanie úrokových sadzieb a následný pokles dolára a nárast hodnoty zlata. “Naopak, keď ceny budú rásť aj naďalej vyšším tempom, ako sa očakávalo, prinúti to centrálnu banku USA, Fed, aby ponechala sadzby dlhšie na zvýšených úrovniach, čo by však bolo negatívnou správou pre zlato, a to by mohlo pokračovať v korekcii,” upozorňuje Marek Nemky.