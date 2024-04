Jedna z najväčších bánk u nás zvyšuje poplatky: Klienti si od leta priplatia za účet či výber hotovosti!

Foto: pixabay.com/stevepb

Klientov jednej z najväčších bánk na slovenskom trhu čaká nepríjemná zmena. Banka sa po roku opäť rozhodla zmeniť svoj cenník. Za viaceré jej služby si tak klienti od leta priplatia.

VÚB už o pripravených zmenách informuje svojich klientov. Okrem zmeny cenníka pripravila banka aj zmenu podmienok pre ďalšie jej služby, a to tak pre bežných klientov, ako aj firemných. Konkrétne informácie o zmenách banka zverejnila aj na svojej stránke.

Naposledy banka cenník svojich služieb upravovala vlani v júli a po roku sa bude opäť meniť. Viaceré poplatky zostávajú na nezmenených úrovniach, no niektoré z poplatkov idú hore aj o viac ako 10 percent.

Jedna z hlavných zmien sa týka vedenia účtu. Poplatok za VÚB účet sa zvyšuje z doterajších 6 eur na 7 eur, čiže o takmer 17 percent. Podobne smerom nahor ide aj poplatok za účet pre mladých a to z doterajších troch eur na 3,5 eura. Poplatok pre majiteľov prémiových účtov VÚB Magnifica zostáva na súčasnej úrovni 11 eur.

Menia sa však aj ďalšie poplatky v cenníku, a to tie týkajúce sa hotovostných operácií. Kým doteraz stál vklad v hotovosti na účet vedený v banke 5 eur, po novom to bude už 6 eur. Tento poplatok vo výške 6 eur sa týka vkladov mincí do 50 kusov, aj nad túto hranicu.

Od júla zdražie aj ďalšia klientmi často využívaná služba. Ide o výber hotovosti z bankomatu. V prípade výberu z bankomatu VÚB zostáva pre klientov banky poplatok v súčasnej výške 0,3 eura. Výber z bankomatov iných bánk však zdražie zo súčasných 3,5 eura na 4 eurá, čiže o zhruba 14 percent. Rovnaký nárast poplatku sa týka aj výberu hotovosti cez službu Cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách.

Na dôvody aktuálnej zmeny cenníka sme sa opýtali aj banky. Článok budeme po získaní odpovede aktualizovať.