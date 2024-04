Neďaleko Košíc má vyrásť 90 domov a osem bytoviek

Foto: unsplash.com/Marek Minor

V katastri obce Budimír, v blízkosti obcí Vajkovce a Beniakovce v okrese Košice-okolie, by mal vyrásť obytný súbor Beniakova Podhora. V nových rodinných a bytových domoch by mohlo žiť viac než 600 ľudí. Zámer počíta aj s materskou školou. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Slovakia Staving predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Celková plocha riešeného územia je 135 313 metrov štvorcových. „Navrhovaná činnosť uvažuje s výstavbou obytného súboru a potrebnej infraštruktúry. Pozostávať bude zo 66 samostatne stojacích rodinných domov, 24 radových domov, ôsmich bytových domov a jednej materskej školy. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie komplexnej dopravnej infraštruktúry, vrátane chodníkov pre peších, parkovacích miest a inžinierskych sietí,“ uvádza spoločnosť s tým, že dokopy by malo vzniknúť 322 parkovacích miest.

Celkové investičné náklady budú podľa investora špecifikované v ďalších stupňoch dokumentácie. S výstavbou by sa podľa neho mohlo začať v úvode roka 2026, trvať by mala štyri roky. Podľa zámeru je plánovaným termínom uvedenia do prevádzky prvý kvartál roku 2030.