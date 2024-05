Slovensko v najbližších rokoch podľa IFP rastom prekoná väčšinu obchodných partnerov

Tabuľa na budove, kde sídli Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Bratislave. Bratislava, 2. august 2021. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Slovensko v ekonomickej výkonnosti v najbližších rokoch prekoná svojich najväčších západných obchodných partnerov, s výnimkou Maďarska a Poľska. V komentári k aktuálnej jarnej prognóze Európskej komisie (EK) na to upozornil analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR Richard Kubas.

Tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku sa v tomto roku podľa EK zrýchli na 2,2 % z vlaňajších 1,6 %. „Oživeniu by malo napomôcť zotavenie spotreby, ale aj príspevok zahraničného obchodu. Expanzia bude kulminovať v budúcom roku na úrovni 2,9 %, podporená čerpaním fondov EÚ a najmä prostriedkov z plánu obnovy,“ priblížil analytik.

Pomalšie ako SR bude podľa prognóz Komisie tento aj budúci rok rásť Nemecko (0,1 % a 1 %), Česká republika (1,2 % a 2,8 %), ale aj eurozóna ako celok (0,8 % a 1,4 %). Naopak, rýchlejšie vzrastie maďarská (2,4 % a 3,5 %) a poľská (2,8 % a 3,4 %) ekonomika.EK tiež predpokladá, že inflácia na Slovensku v tomto roku klesne na 3,1 % z minuloročných 11 %, pred miernym nárastom v budúcom roku na 3,6 %. Toto zrýchlenie má spôsobiť ukončenie dotácií cien energií pre domácnosti.

Návrat ekonomiky eurozóny do zabehnutých koľají

Komisia očakáva návrat ekonomiky eurozóny do zabehnutých koľají, podčiarkol analytik. Najnovšia prognóza počíta na tento rok s rastom menového bloku o 0,8 % a infláciou na úrovni 2,5 %. V budúcom roku by mal rast zrýchliť k 1,4 % a inflácia ďalej klesnúť na úroveň 2,1 %, teda bližšie k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). To všetko pri zachovaní stabilnej miery nezamestnanosti a pokračujúcom zvyšovaní reálnych miezd.

Foto: pixabay.com/Alexas_Fotos

„Ekonomika by mala byť podporená znižovaním úrokových sadzieb a postupným uvoľnením úverových podmienok. Cestu k tomu otvára aj rýchlejší pokles inflácie. Prognóza teda naznačuje, že po rokoch ekonomickej nestability spôsobenej viacerými externými šokmi sa vývoj ekonomiky vracia k stabilnejšej trajektórií blízko dlhodobých trendov,“ zdôraznil Kubas. Pripomenul, že dynamika na úrovni 1,4 % korešponduje s priemerným tempom rastu eurozóny medzi rokmi 2010 a 2019.