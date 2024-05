Predaj nových bytov v Bratislave medziročne stúpol o vyše 100 %

Foto: unsplash.com/Marek Minor

Dopyt po bytoch v bratislavských novostavbách rastie už druhý kvartál po sebe. Počet predaných nových bytov stúpol medziročne o vyše 100 %. Na trhu novostavieb v Bratislave je aktuálne v ponuke 3124 bytov v 104 projektoch, najväčší záujem je o dvojizbové byty. Na vzostupe je aj trh so staršími bytmi. Vyplýva to z údajov realitnej kancelárie (RK) Herrys, ktorá pôsobí na bratislavskom realitnom trhu.

„Najväčšiu skupinu kupujúcich tvoria záujemcovia o vlastné bývanie, ktorí sa sťahujú z menšieho do väčšieho alebo naopak, alebo zo staršieho do novšieho. Z trhu sa na určitý čas vytratili investori, keď sa zastavil rast cien, ale evidujeme ich postupný návrat a zvyšovanie dôvery v investíciu do nehnuteľností s víziou znižujúcich sa sadzieb úverov,“ priblížil spolumajiteľ RK Herrys Filip Žoldák s tým, že sa zvýšil aj priemerný vek kupujúcich.

Cena nových bytov v Bratislave medziročne stúpla v takmer všetkých okresoch okrem Bratislavy V. Priemerná cena vzrástla o 5,5 %. Najvýraznejšie ceny nových bytov narástli v Starom Meste, za ním nasleduje druhý bratislavský obvod – Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Priemerná cena nových bytov sa pohybuje na úrovni 4105 eur za štvorcový meter (m2) bez DPH.Stúpajú aj ceny starších bytov, priemerná suma za m2 je aktuálne 3679 eur. Aktuálne je na trhu v Bratislave v ponuke 3780 starších bytov.

Foto: unsplash.com/Milo Bunnik

Zvýšil sa aj záujem o prenájom bytov, čo sa odrazilo na cene. Priemerná cena prenájmu v Bratislave sa medzimesačne zvýšila o 2,2 %, v apríli bola na úrovni 1023 eur. Celkovo je v ponuke na prenájom aktuálne 1893 bytov.„Z hľadiska posledných dvoch rokov možno hovoriť o zvýšenom dopyte po nájomnom bývaní, kde sa odráža najmä dostupnosť financovania vlastného bývania. Na tomto trhu v porovnaní s novostavbami a predajom na sekundárnom trhu naopak ponuka klesla na polovicu a ceny vzrástli aj o 30 %,“ uzavrel Žoldák.