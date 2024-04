Slovenské lietajúce auto prvýkrát vzlietlo s pasažierom: Bola ním hviezda elektronickej scény! (foto+video)

FOTO + VIDEO Zobraziť galériu (13) Prvý let slovenského lietajúceho auta s pasažierom, ktorým bol hudobník Jean-Michel Jarre. Foto: KleinVision

Lietajúce auto vyvinuté na Slovensku s názvom AirCar má za sebou ďalší veľký míľnik. Prvýkrát totiž vzlietlo aj s pasažierom, ktorým bola veľká osobnosť elektronickej hudobnej scény.

Prvým pasažierom slovenského lietajúceho auta AirCar sa stal priekopník elektronickej hudby a inovátor Jean-Michel Jarre. Stalo sa tak v rámci prípravy jeho otváracieho koncertu veľkého vedeckého podujatia Starmus, ktoré sa v polovici mája uskutoční v Bratislave a kde Jean-Michel Jarre s ďalšími hviezdnymi umelcami vystúpi ako hudobný hosť.

Premiérový let s pasažierom sa uskutočnil tento mesiac na piešťanskom letisku. AirCar pilotoval jeho konštruktér Štefan Klein a s hviezdnym umelcom napokon absolvoval dva lety. „Je to ako byť v knihe Julesa Verna, ale je to skutočnosť! Jednu sekundu sa rozprávate so šoférom a ďalšiu už ste vo vzduchu – výnimočná skúsenosť!“ povedal Jean-Michel Jarre po absolvovaní letov v AirCar.

Výnimočnosť podujatia aj prvého letu AirCar s pasažierom podčiarkuje aj fakt, že vystúpanie lietajúceho auta do výšky 2500 stôp natáčal aj hviezdny filmový režisér, držiteľ ceny Emmy, Todd Douglas Miller, známy predovšetkým filmom Apollo 11. Zábery zo spomínaného letu si môžete pozrieť aj na videu spoločnosti KleinVision nižšie.

Slovenské lietajúce auto sa tak stane neoddeliteľnou súčasťou obrovskej vedeckej udalosti, ktorú tentokrát hostí Slovensko. Bratislava sa totiž na niekoľko dní stane doslova svetovým hlavným mestom vedy. Súčasťou podujatia bude odovzdávanie medailí Stephena Hawkinga a svoje prednášky na festivale Starmus absolvuje až 9 držiteľov Nobelovej ceny. AirCar bude nielen súčasťou veľkolepého otváracieho koncertu podujatia, ale bude tiež predstavené v Starmus Campuse.

AirCar má pritom za sebou dôležitú udalosť. Len pred niekoľkými dňami totiž konštruktérska spoločnosť KleinVision ohlásila, že exkluzívne práva na výrobu a používanie technológie slovenského lietajúceho auta v rámci „bližšie neurčenej oblasti“ predali čínskej spoločnosti Hebei Jianxin Flying Car Technology. Konštruktér Štefan Klein následne potvrdil, že AirCar by sa mal vyrábať v Číne.