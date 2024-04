Pri Košiciach rastie obrovská obchodná križovatka pre obnovu Ukrajiny: Česi chystajú masívne investície!

Foto: interport.sk

Prekladisko Haniska pri Košiciach by sa v nasledujúcich rokoch malo dočkať veľkého rozvoja. Okrem schválených európskych peňazí by k tomu mali prispieť aj súkromné miliónové investície, ktoré chystajú českí biznismeni. Východu Slovenska by sa tak mali otvoriť nové príležitosti na spoluprácu pri očakávanej obnove Ukrajiny.

Českí podnikatelia rozbiehajú podľa informácií českého portálu e15 masívne investície do jednej z vôbec najatraktívnejších priemyselných lokalít v Európe. Len v priebehu nasledujúcich dvoch rokov investujú podľa portálu desiatky miliónov eur z európskych a vlastných zdrojov do prestavby a rozšírenia prekladiska Haniska pri Košiciach, ktoré je tiež známe pod názvom Interport.

„Prekladisko zo širokých na úzke koľaje výrazne nadobudlo význam po tom, čo prepukla vojna na Ukrajine, a jeho rozšírenie sa stalo dôležité pre celú Európsku úniu. Tá na jeho premenu vlani schválila dotáciu 50 miliónov eur,“ pripomína e15. Areál sa v nasledujúcich rokoch môže podľa portálu stať jedným z vôbec najatraktívnejších miest pre európsky priemysel. Investície už teraz v oblasti chystá automobilka Volvo, v blízkosti sa tiež nachádzajú železiarne U. S. Steel Košice.

Prekladisko vlastní skupina Interport Partners Group, za ktorú stojí z 90 percent český a 10 percent slovenský kapitál. Správcom a hýbateľom premeny je pritom skupina Cream, ktorej väčšinovým vlastníkom je miliardár Petr Tankó. Tomu okrem iného patrí značná časť areálu továrne Tomáša Baťu v Zlíne, ktorú postupne modernizuje, dodáva e15.

Skladové plochy by sa mali výrazne rozšíriť

Skupina pred mesiacom získala potrebné územné rozhodnutie na premenu slovenského prekladiska, na celý areál počíta so stavebným povolením v druhej polovici tohto roka. Spomínaných 50 miliónov eur z EÚ by malo byť využitých na premenu technológií, minimálne ďalších 20 miliónov eur potom v prvej fáze investuje do areálu vlastník. „Ten napríklad rozšíri skladové plochy zo súčasných 20-tisíc metrov štvorcových na zhruba 150-tisíc,“ uvádza portál e15.

Príslušné dokumenty k modernizácii prekladiskového terminálu Interport v Haniske pri Košiciach boli na posudzovanie vplyvov na životné prostredie predložené zhruba pred rokom. Cieľom investorov je modernizácia prekladiskového terminálu a rozvoj kombinovanej dopravy, ktorý umožní lepšie využívanie súčasnej kapacity železničnej nákladnej dopravy v regióne.

Modernizácia prekladiska by mala umožniť hlavne presunúť zvyšovanú záťaž z nákladnej automobilovej cestnej dopravy na alternatívnu železničnú dopravu a posilniť železničné spojenie medzi Slovenskom a krajinami východne od Slovenska, čiže s Ukrajinou a eventuálne až s Čínou. „Projekt predstavuje modernizáciu prekladiskového terminálu Interport, ktorý aj v súčasnosti kombinuje železničnú nákladnú dopravu so štandardným európskym rozchodom 1435 mm a širokým rozchodom 1520 mm používaným v krajinách východne od SR, s možnosťou napojenia na cestnú automobilovú dopravu,“ dodávajú investori v predložených materiáloch.

Prekladisko by sa po modernizácii malo sústrediť hlavne na prekládku tovarov „z vlaku na vlak“, k čomu ho predurčuje najmä existencia koľají s oboma typmi rozchodov a predpokladané zvýšenie prepravy tovarov medzi európskymi krajinami a našim východným susedom.

Špecializovaný prekládkový areál medzi koľajami štandardného a širokého rozchodu - Interport sa nachádza 15 kilometrov od centra Košíc, v tesnej blízkosti medzinárodného letiska a leží na základnej železničnej a cestnej sieti spájajúcej prekladisko s väčšinou európskych krajín. V rámci prekladiska sa manipuluje nielen s kontajnermi, ale aj s paletovaným tovarom, obilninami, repkou, jedlými olejmi, kaolínom, sypkými materiálmi. Od februára tohto roka sa v prekladisku napríklad inštalujú štyri veľkokapacitné silá na uskladnenie obilia s celkovou kapacitou 10 000 ton.