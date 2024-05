Benátky na poplatku za vstup do mesta vybrali už 700 000 eur, viac než plánovali

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ Dan Novac

Benátky za prvých osem dní od zavedenia poplatku pre vstup do historickej časti mesta vybrali viac než 700 000 eur, čo je viac, než predpokladala radnica. Píše to v pondelok agentúra APA. Poplatok hradia len turisti, ktorí v meste nestrávia ani jednu noc v ubytovacích zariadeniach a ktorí nemajú nárok na niektorú z mnohých výnimiek. Cieľom opatrení, ktoré platia len vo vybrané dni, je podľa vedenia mesta zmierniť dopady nadmerného turizmu. Vysoký výnos však podľa kritikov ukazuje, že poplatok regulačnú funkciu neplní.

Benátska radnica zverejnila údaje za obdobie od 25. apríla, keď sa poplatok začal vyberať, do 2. mája. V tomto období boli dva veľmi vyťažené dni, keď sa v Taliansku oslavoval štátny sviatok. Išlo o 25. apríl, čo je sviatok oslobodenia, a 1. máj, čo je sviatok práce. V sledovanom čase zaplatilo päť eur za vstup vyše 144 000 ľudí. Ďalšie desiatky tisíc ľudí však využili jednu z mnohých výnimiek.

Poplatok Benátky zaviedli na konci apríla do polovice júla v skúšobnej prevádzke. Spoplatnených je celkovo 29 dní, keď sa očakáva nadmerný počet turistov v meste. S príjmami 700 000 eur počítala radnica za celé tohtoročné skúšobné obdobie.

„Tento rok (za systém) minieme viac, než koľko vyberieme,“ uviedol benátsky starosta Luigi Brugnaro. Sprevádzkovanie systému podľa neho stálo mesto asi tri milióny eur. V budúcom roku by však Benátky mohli podľa materiálov radnice vybrať na vstupnom sedem miliónov eur. Vedenie mesta novinárom opakovane tvrdilo, že cieľom poplatku je zlepšiť situáciu v historickom centre, nie mať nový zdroj príjmov do mestskej kasy.

Vysoké príjmy za prvé dni ukazujú, že poplatok nezmierňuje počty turistov

Vysoké príjmy za prvé dni spustenia systému však podľa kritikov ukazujú, že poplatok neplní svoju hlavnú funkciu – zmierniť počty turistov v najvyťaženejšie dni. Pôvodne radnica zvažovala, že by v niektorých dňoch popri poplatku zaviedla tiež obmedzený počet vstupov do historickej časti mesta. Od maximálneho počtu turistov však neskôr opustila s odôvodnením, že Benátky sú mesto a nie múzeum. Kritici sa tiež domnievajú, že k riešeniu následkov nadmerného turizmu by viac prispela regulácia krátkodobých prenájmov, ktoré v historickom meste prispievajú k nadmernému zvyšovaniu nájomného a cien nehnuteľností pre miestnych obyvateľov.

Prudký nárast cestovného ruchu v posledných desaťročiach sprevádzalo vyľudňovanie ostrovného historického centra. To má podľa posledných údajov zhruba 50 000 obyvateľov, zatiaľ čo v roku 1951 to bolo skoro 175 000 obyvateľov. Podľa miestnych aktivistov za úbytkom obyvateľov, ktorí postupne starnú, stojí práve situácia na realitnom trhu, ktorá sťažuje príchod nových rezidentov.