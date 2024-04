Definitívny koniec nemocnice na Rázsochách? Ministerstvo zrušilo zmluvu s projektantmi, ďalšie milióny skončili v koši!

FOTO Zobraziť galériu (10) Areál nemocnice Rázsochy pred zbúraním betónového skeletu. Foto: TASR

Dekády sa naťahujúci príbeh nemocnice na bratislavských Rázsochách je zrejme definitívne pochovaný. Ministerstvo zdravotníctva totiž v tichosti zrušilo zmluvu s projektantmi. Okrem zastavenia prác na projekte nemocnice to okrem iného znamená, že ďalšie milióny eur sa pri Rázsochách vyhodili do koša.

Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s projektantmi nemocnice na Rázsochách na ukončení zmluvy. Rezort to odôvodňuje zmenami v potrebách zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí. Čo to konkrétne znamená, sme sa zatiaľ nedozvedeli. Projekt je tak nateraz definitívne zastavený. Štát však bude musieť projektantským firmám vyplatiť milióny eur za robotu, ktorú už na projekte spravili. Účet za nemocnicu, ktorá zrejme nikdy nebude stáť, sa tak opäť navýšil.

Zmluvu s projektantskými spoločnosťami Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting uzavrel ešte kabinet Eduarda Hegera v júli 2022 s víziou možného prefinancovania projektu z plánu obnovy. Ambiciózny plán výstavby skeletu nemocnice do dvoch rokov a celej nemocnice do šiestich rokov tak, aby bol preplatený z európskych zdrojov, sa však čoraz viac ukazoval ako nerealizovateľný. Kritika smerovala aj k samotnému zámeru, ako ho vtedajšie ministerstvo zdravotníctva predstavilo. Podľa lekárov totiž projekt nespĺňal kritériá koncovej univerzitnej nemocnice.

Predmetom zmluvy v celkovej hodnote 16,7 milióna eur bolo pritom vypracovanie komplexnej projektovej prípravy výstavby novej univerzitnej nemocnice s vyše 650 lôžkami s možnosťou rozšírenia o ďalších 500 lôžok. Nemocnica mala poskytovať sekundárnu a terciárnu zdravotnú starostlivosť pre región Bratislavského samosprávneho kraja.

Zároveň ako univerzitná nemocnica mala slúžiť aj na vzdelávanie študentov v lekárskych a nelekárskych študijných programoch. Víziou pritom bola moderná nemocnica s prepracovanou logistikou, využívajúca unikátne zariadenia a „smart“ technológie šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko efektívnu prevádzku.

Ďalšie milióny v koši

Zo vznešených a veľkých plánov však zrejme nakoniec nič nebude. Štát bude musieť navyše projektantom po zrušení zmluvy a vzájomnej dohode zaplatiť milióny eur za už dodané, resp. spracované, časti projektovej dokumentácie. Ministerstvo sa podľa dokumentu uverejneného na Centrálnom registri zmlúv s oboma spoločnosťami dohodlo, že z celkovej dohodnutej sumy im preplatí vyše 3,3 milióna eur. Väčšinu, v sume takmer 2,9 milióna eur, spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, zvyšných zhruba 460-tisíc eur firme CED Consulting.

Ide o kompenzáciu za už rozpracované či dodané služby. Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce bola hotová na vyše 90 percent a štát za ňu zaplatí cez 1,1 milióna eur, projektová dokumentácia pre Povolenie na uskutočnenie stavby bola hotová na vyše 60 percent a štát bude stáť takmer 1,1 milióna. Napokon, práce na samotnom stavebnom povolení boli hotové na vyše 90 percent a ministerstvo bude musieť za ne zaplatiť viac ako 1,1 milióna eur. De facto sú to tak zo strany štátu ďalšie vyhodené peniaze.

Stavba nemocnice, ktorá zrejme nikdy nebude dokončená, tak za dekády príprav a protichodných rozhodnutí už zhltla desiatky miliónov z verejných zdrojov. Hovorí sa o zhruba 60 miliónoch eur. Jej výstavba sa pritom začala ešte v roku 1987, za celé doterajšie obdobie sa však dostala maximálne do fázy betónového skeletu. Z dôvodu nevyhovujúcich štandardov však bolo za predchádzajúcej vlády Smeru-SD v roku 2018 rozhodnuté o jeho zbúraní. Projekt sa pokúsili oživiť predchádzajúce kabinety za pomoci zdrojov z plánu obnovy.

Kritika od opozície

Aktuálne rozhodnutie ministerstva zdravotníctva sa v predchádzajúcich dňoch stalo terčom kritiky zo strany opozičných strán. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pritom tvrdí, že ministerstvo sa zároveň so zrušením projektu výstavby koncovej univerzitnej nemocnice na Rázsochách rozhodlo vybudovať detskú nemocnicu v bratislavskom Ružinove. Strana to označila za neodborné rozhodnutie s negatívnymi dôsledkami na pacientov a dokonca začala so zberom podpisov na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Aké sú plány ministerstva sme sa pýtali ministerstva aj my, na odpovede čakáme.

„O novej nemocnici v Ružinove nevieme vôbec nič. Tento projekt začne úplne od nuly, iba s časťou projektovej dokumentácie z Rázsoch, pričom nemocnica v Ružinove nemá ani dostatok pozemkov na výstavbu novej nemocnice,“ poznamenal podľa agentúry TASR poslanec KDH František Majerský.

Tvrdí, že nemocnica na Rázsochách mala základné predpoklady, aby sa v dohľadnej dobe mohla začať stavať, pričom štúdia rezortu zdravotníctva má rátať s dokončením nemocnice v Ružinove až v roku 2038. Nepokračovaním v projekte Rázsochy dôjde k škode v desiatkach miliónov eur, ktoré boli na túto nemocnicu doposiaľ vyčerpané, čo sú náklady na jednu okresnú nemocnicu, podotklo KDH.

Ku kritike sa pridali aj predstavitelia hnutia Slovensko či Progresívneho Slovenska. Poslanec za PS Oskar Dvořák namietal, že ministerka rozhodla o novej národnej univerzitnej nemocnici bez širšej odbornej diskusie.