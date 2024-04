Ratingová agentúra S&P nám vystavila vysvedčenie: Uverila plánom vlády na ozdravenie verejných financií?

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: SITA

Slovensko dostalo v tomto roku hodnotenie od prvej z veľkých ratingových agentúr. Aktuálne vysvedčenie nám vystavila agentúra Standard & Poor’s. Ministerstvo financií v piatok večer informovalo, že nám agentúra ponecháva rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

Aktuálny rating Slovenska od Standard & Poor’s (S&P) zostáva nezmenený a je tak o dva stupne vyšší ako rating agentúry Fitch a o stupeň vyšší ako rating Moody’s. Ministerstvo financií hovorí o výbornej správe. „Agentúra S&P potvrdila, že plán vlády SR s ozdravením verejných financií je dôveryhodný a konsolidačné úsilie je dostatočné,“ informovalo ministerstvo.

Podľa agentúry S&P stabilný výhľad odzrkadľuje očakávanie, že deficity Slovenska sa začnú od budúceho roka znižovať, hospodárstvo zostane odolné, a že Slovensko si zachová obozretnú fiškálnu politiku. „Aj toto hodnotenie je výsledkom práce Ministerstva financií SR, ktoré v uplynulých mesiacoch nastavilo jasné plány na postupné ozdravenie verejných financií,“ dodáva rezort.

Pomôžu nám aj európske peniaze

Podľa agentúry S&P zostáva naša ekonomika odolná a to aj napriek oslabeniu eurozóny. Ekonomický rast sa podľa odhadov agentúry zrýchli z 1,1 percenta v roku 2023 na dve percentá v roku 2024. Naša ekonomika by mala do roku 2026 ťažiť najmä z rastu investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pozitívny trend vidieť aj pri znižovaní inflácie, ktorá v marci klesla na úroveň 2,5 percenta, čo je aj priemer EÚ (2,4 percenta).

Ministerstvo financií pripomína, že nedávno bola pritom Slovenská republika vo výške inflácií na chvoste a v rámci eurozóny dokonca na poslednej priečke s najvyššou infláciou. Rovnako pozitívnej nálade prispieva podľa rezortu aj reálny rast príjmov domácností, ktorý by mal podporiť súkromnú spotrebu. Nezamestnanosť by sa mala v najbližších troch rokoch držať výrazne pod 6 percentami, čo je historické minimum.

„Potvrdenie ratingu S&P je pozitívnym vysvedčením pre vládu Roberta Fica a práce Ministerstva financií SR. Je to zároveň dôkaz o tom, že naše úsilie ozdraviť verejné financie po 3 a pol roku extrémneho nárastu dlhu a deficitu je dôveryhodné a nami navrhovaná konsolidácia je realistická. Okrem iného k tomu prispel aj nedávny predaj dlhopisov švajčiarskym investorom, čím sme podporili diverzifikáciu slovenského portfólia,“ uviedlo v komentári ministerstvo financií.

Aktuálne hodnotenie je podľa ministerstva tou najlepšou odpoveďou pre niektorých politikov opozície, ktorí tu mesiace strašia krachom a bankrotom Slovenskej republiky. „Dnes sa ukazuje, že vláda má jasný plán a vedie slovenskú ekonomiku správnym smerom,“ hovorí minister financií Ladislav Kamenický.