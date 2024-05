Koniec TikToku na lukratívnom trhu? Spoločnosť ByteDance šokuje svojimi plánmi!

Foto: unsplash.com/Solen Feyissa

O budúcnosti aplikácie TikTok v USA sa hovorí už dlhší čas. O to prekvapivejšie sú najnovšie informácie, podľa ktorých by spoločnosť ByteDance nemala problém stiahnuť ho z tohto kľúčového trhu.

Spojené štáty americké nedávno prijali zákon, ktorý núti spoločnosť ByteDance predať TikTok nejakej americkej firme. Čas má do 19. januára 2025, no nie je vylúčené aj možné predĺženie termínu. V opačnom prípade hrozí jeho úplný zákaz v USA. Dôvodom majú byť obavy, že Čína prostredníctvom aplikácie špehuje Američanov a zhromažďuje o nich najrôznejšie údaje.

Podľa informácií zverejnených na webe Androidcentral môže dôjsť aj k tomu, že čínska firma aplikáciu radšej sama stiahne. Podľa portálu, ktorý sa odvoláva na štyri nemenované zdroje, spoločnosť ByteDance zvažuje svoje právne kroky v USA. Ak však tieto snahy nevyjdú, materská spoločnosť by údajne stiahla TikTok z amerického trhu.

Nezarába tak, ako by spoločnosť chcela

Ešte nedávno sa šírili informácie o tom, že spoločnosť ByteDance naozaj zvažuje predaj TikToku v USA. Chcela predať len samotnú aplikáciu bez algoritmov, no firma napokon tieto tvrdenia poprela.

Predaj TikToku by bol pre spoločnosť ByteDance ťažký, pretože jej špeciálne algoritmy, ktoré sú pre úspech TikToku kľúčové, tvoria významnú časť jej podnikania. Aj z toho dôvodu je pripravená sa mimoriadne úspešnej aplikácie na americkom trhu radšej úplne vzdať.

Zdroje dodali, že aj keď je TikTok populárny, neprináša spoločnosti ByteDance veľa peňazí. Takže jeho zrušenie v Spojených štátoch by jej podnikaniu až tak neublížilo. Navyše by si spoločnosť zachovala kontrolu nad algoritmami. Momentálne ho v USA využíva približne 170 miliónov používateľov, ktorí by si museli nájsť inú alternatívu.

Generálny riaditeľ spoločnosti TikTok, Shou Zi Chew, uviedol, že si je istý, že spoločnosť vyjde zo súdneho sporu víťazne. „Sme presvedčení a budeme naďalej bojovať za vaše práva na súdoch. Fakty a ústava sú na našej strane a očakávame, že zvíťazíme,“ uviedol.