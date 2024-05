Volkswagen a BMW varujú pred clami na dovoz elektromobilov z Číny do Európskej únie

Vraj bez komponentov z Číny nebudú v Európe žiadne automobily. Foto: pixabay.com/IgorSaveliev

Lídri nemeckých automobiliek Volkswagen a BMW varovali pred zavedením nových ciel na dovoz elektromobilov od čínskych výrobcov do Európskej únie. Takýto krok by podľa nich mohol viesť k odvetným opatreniam, ohroziť ekologické plány EÚ a poškodiť automobilky, ktoré do EÚ dovážajú autá vyrobené v Číne. Informovali o tom vo štvrtok agentúra Reuters a denník Financial Times (FT).

Európska komisia (EK) vlani začala vyšetrovať subvencovanie výroby elektromobilov v Číne, čo by mohlo viesť k uvaleniu dodatočných dovozných ciel. „Nedomnievame sa, že naše odvetvie potrebuje ochranu,“ uviedol vo štvrtok šéf automobilky BMW Oliver Zipse. Zavedením nových ciel by sa podľa neho mohla EÚ „streliť do vlastnej nohy“.

Zipse upozornil, že podnikanie na globálnej báze poskytuje veľkým automobilkám výhodu. „Túto výhodu môžete zavedením dovozných ciel ľahko ohroziť,“ dodal.

Čína je pre BMW druhým najväčším trhom

BMW z Číny do Európy dováža elektromobily značky Mini a elektromobily BMW iX3. Čína je navyše pre BMW druhým najväčším trhom po Európe, na celkových tržbách automobilky sa v prvom štvrťroku podieľala takmer tretinou.

Aj pre Volkswagen je Čína veľmi dôležitá. „Neverím v clá. Chcem, aby všetci súperili za rovnakých podmienok,“ uviedol šéf hlavnej značky VW Thomas Schäfer. „Vždy sú tu nejaké odvetné opatrenia (v reakcii na uloženie dovozných ciel),“ dodal.

Zavedenie dodatočných ciel by mohlo mať negatívny vplyv na dodržiavanie nových emisných noriem EÚ. Automobilky budú musieť na splnenie týchto noriem predávať viac elektromobilov, pri výrobe ktorých sú závislé od čínskych surovín pre batérie, upozorňuje Reuters.

Vraj bez zdrojov z Číny nebudú v Európe žiadne automobily, ani žiadny Green Deal

„Bez komponentov z Číny nebudú v EÚ žiadne automobily,“ uviedol Zipse. Dodal, že zavedenie ciel by zmarilo plány, ktoré majú EÚ postaviť na čelo znižovania uhlíkových emisií. „Bez zdrojov z Číny nebude v Európe žiadny Green Deal,“ povedal Zipse.

Európska komisia by mala vyšetrovanie dokončiť v novembri, už v júli by však mohla uvaliť dočasné clá, píše Reuters. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ musí podniknúť kroky, aby zabránila Číne v zaplavení unijného trhu dotovanými elektromobilmi.

Na to, aby Európu nezaplavili čínske dotované elektromobily, treba clá až v rozpätí 40 až 50 percent

Spoločnosť Rhodium Group v nedávnej správe predpovedala, že EK uvalí na dovoz elektromobilov z Číny clá v rozpätí od 15 do 30 percent. „Aby prestal byť európsky trh pre čínskych výrobcov elektromobilov atraktívny, boli by pravdepodobne potrebné clá v rozpätí 40 až 50 percent,“ dodala.

Hodnota dovezených elektromobilov vyrobených v Číne do Európskej únie vlani podľa FT dosiahla 11,5 miliardy dolárov. Vzrástla tak z 1,6 miliardy dolárov v roku 2020. Údaje zahŕňajú okrem áut čínskych značiek aj autá zahraničných značiek vyrobených v Číne.